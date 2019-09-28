شاهد.. طرح أغنية مهرجان الجونة السينمائي "سقفة"

طرحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أغنية المهرجان الرسمية في دورته الثالثة والتي تحمل اسم "سقفة"، وذلك عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب"، احتفالًا بالنجاح الذي حققته هذه الدورة.





وتقول كلمات الأغنية: "من بعد ما قلبنا دق ٣ دقات .. ‎ومن بعد ما شرفتونا وخدنا اجازة .. ‎دي أحلي اوقات .. مين كان يتخيل كل ده يحصل يوم .. ‎والفرحة هتكمل سنة ورا سنة مع بعض .. ‎ومهما يكون .. وسقفة سقفه سقفه نستاهل بوسة اه وسقفة .. مين قال التالتة تبقى ثابتة .. ‎لسه احلى سنين قدام".





"‎وسقفة سقفه سقفه .. ‎واقفين مع بعض أحلي واقفة .. ‎والدنيا علينا شاهدة شايفة .. ‎حلمنا اتحول افلام.. على حب الفن بنتجمع مع بعض .. ‎باليل دي نجوم في السما ونجوم موجود زيها عـ الارض .. من حلم صغير دي الدنيا شافتنا .. دي السما سقفنا والجونة أرضنا عالبحر دي لمتنا".



