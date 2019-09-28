شاهد.. موظف أمن يحرج وزير الخارجية الإيراني في نيويورك

منع موظف أمن بالأمم المتحدة، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من الحركة إلا في نطاق محدود للغاية، تنفيذا للعقوبات الأمريكية المفروضة عليه.



وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لرجل أمن يوقف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أثناء حضوره اجتماعات الأمم المتحدة.



وكانت واشنطن فرضت قيودا على تحركات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك، وذلك بعد أن وافقت على منحه تأشيرة الدخول طبقا لالتزاماتها الأممية.



وأعلن نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن وافقت على السماح لظريف بدخول البلاد، لكنها منعته من الانتقال أبعد من ستة "بلوكات" (مربعات سكنية) من مقر بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك.



وأكد مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية أنه لن يسمح لظريف بالتنقل سوى بين الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية لدى المنظمة، ومقر إقامة سفير إيران بالأمم المتحدة ومطار جون كنيدي في نيويورك.





