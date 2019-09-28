تخلص من الكرش..روشتة الماء الدافئ للقضاء على دهون البطن

تخلص من الكرش، يعد أحد أهم الصعوبات التى تواجه بعض الناس وخاصة ممن يعانون من دهون البطن، ولكن لا بد من اتباع حمية غذائية تمكن صحابها من الـ تخلص من الكرش نهائيا، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريق لـ تخلص من الكرش.



تخلص من الكرش فى يوم واحد



تخلص من الكرش فى يوم واحد يحتاج لعدة خطوات من أجل الوصول إلى جسم مثالى:-



- شرب كوب من الماء الدافئ مع قطرات من عصير الليمون، فى الساعة 8 صباحا.



- شرب ماء دافئ مع عصير التفاح فى الساعة 10 صباحا، ثم كوب من الشاي الأخضر فى 12 ظهرا، ثم شرب كوب من الماء البارد وعصير الجزر فى الساعة 1 ، أما فى الساعة 3 مساءا لا بد من تناول كوب من الشاي، أما في الساعة 5 مساءً، لا بد من تناول كوب من العصير المفضل لديك.



- تمارين البطن الأفضل لفقدان الدهون حيث إنها تعمل على العضلات الثلاث العلوي والمتوسط والسفلي.



- للحصول على بطن مسطح يجب الاستلقاء على البطن على أن تكون الذراعين مسطحة على الأرض ومرفقيك مع صندوقك، ورفع الجسم عن الأرض، وحفظه في خط مستقيم مع ضرورة شد العضلات.



- الاستغناء عن السكر، وخاصة السكريات المكررة المضافة لتحلية الأطعمة والمشروبات والتى تعد عاملًا رئيسيًا في دهون البطن.



- تناول البروتين حيث أنه واحد من المغذيات الكبيرة التي يمكن أن تساعد في محاربة الدهون في البطن، حيث أن تناوله يقلل من هرمون الجريلين جريلين، مما يساعدك على خفض إجمالي السعرات الحرارية التي تستهلكها في يوم واحد.



- إضافة الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان وبذور الشيا والبقوليات والخضراوات والفواكه، حيث يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الدهون في منطقة البطن.



- النوم الجيد حيث تسهم قلة النوم في السمنة، لذلك فإن الحصول على قسط لا بأس به من النوم يعمل على تنظيم وظيفة الغدد الصماء، والحفاظ على التوازن الصحيح بين هرمون الجريلين هرمون الجريلين وهرمون الشبع "الليبتين".



- يرتبط استهلاك الكحول منذ فترة طويلة بالسمنة البطنية ويمكن أن يعرقل جهود فقدان الدهون بسهولة.



تخلص من الكرش فى يومين



تخلص من الكرش فى يومين، دائما ما تخطر تلك الفكرة على بال الأشخاص الذين يعانون من دهون البطن، فـ الكرش يراها البعض أنها أزمة تواجهه فى الحياة، وتشوه تناسقه، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة لـ التخلص من الكرش فى يومين.



تخلص من الكرش فى يومين



- ضرورة تناول 4 وجبات فى اليوم متضمنة بذور عباد الشمس وزيت بذور الكتان والجزر، والابتعاد على الأطعمة المملحة.



- الابتعاد عن تناول الدهون حتى تتخلص من الكرش، حيث يستغرق حرق الدهون فترة طويلة، ولكن هناك دهون صحية تشمل الأطعمة الغنية في أوميغا 3 ، على غرار سمك السلمون والأفوكادو والجوز.



- المشي لمدة 5 دقائق بعد الوجبة، حتى تفقد الدهون في البطن في غضون يومين عن طريق تحريك جسمك والمساعدة، حيث أن التنزه فى الشارع يسهل من عملية الهضم فى الجسم.



- يعتبر فيتامين C ضروريًا لبناء الكارنيتين، وهو مزيج يستخدمه الجسم لتحويل الدهون إلى وقود.



- عدم الأكل بسرعة حيث تدخل كميات كبيرة من الهواء دون أن تدرك ذلك، وكل هذا الهواء الزائد يتكون في الجهاز الهضمي ويسبب الانتفاخ، أما الأكل ببطء وأخذ وقت كافٍ للمضغ وتناول الطعام هذا سوف يساعد في فقدان الدهون في البطن.



- القيام بعمل التمارين التى تساهم فى خفض الدهون من منطقى البطن والتى تشرك كافة عضلات البطن وتعمل على نظام القلب والأوعية الدموية.



- الحد من تناول الكربوهيدرات، حيث أكدت الدراسات أن الكربوهيدرات تتشبث بعدة جزيئات الماء في الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن أو الانتفاخ



- الإبتعاد عن الأطعمة التى تسبب الانتفاخ، مثل الفول والبصل والملفوف، لذلك لابد من تناول الخضروات الليفية مثل الفاصوليا الخضراء والباذنجان والجزر والطماطم حتى تساعدك على إنقاص الوزن.



- للـ تخلص من الكرش فى يومين لابد من التزام شرب الشاي الأخضر حيث يعد أمرا فعالا لحرق الدهون في البطن، حيث يحتوي الشاي على الكاتيكين (نوع من الفينول الطبيعي ومضادات الأكسدة) يعمل على تسريع عملية الأيض ويحرق الدهون بشكل أسرع ، خاصةً عندما تكون تمارس التمارين الرياضية بانتظام.



- شرب الماء الدافئ على الريق فى كل صباح يساعد في التخلص من السموم وإهدار الجسم، وعندما يكون جسمك خاليًا من السموم ، فهو يعزز عملية الأيض ويبقيك نشيطًا.



-خل التفاح يشتمل على بعض الفوائد الصحية الكبيرة إلى جانب المساعدة في إنقاص الوزن، حيث يساعد حمض الخليك في خل التفاح في حرق الدهون في البطن، وذلك من خلال إضافة من 1 أو 2 ملعقة من خل التفاح للطعام يمكن أن يعطي نتائج فعالة.





تخلص من الكرش بعد الولادة



تخلصي من الكرش بعد الولادة، بمجرد أن تنتهى المراة من ولادتها تفكر مباشرة فى كيفية الـ تخلص من الكرش وحرق الدهون، لذلك نرصد فى التقرير التالى طريقة يهلة لـ التخلص من الكرش بعد الولادة.



تخلصي من الكرش بعد الولادة



- بعد الولادة تعانى السيدات من انفصال عضلات البطن، حيث يحدث ذلك لـ ثلثي حالات الحمل لذلك فإن التمارين الرياضة تمثل الحل اأمثل لشد البطن مرة أخرى.



- الإلتزام بتناول الأطعمة الصحية، حيث أن بعض الأمهات تهمل نفسها وتصب اهتمامها على الطفل فقط دون مراعاة تناولها أطعمة صحية، إلا أن ذلك يعد خطأ كبير،.



- الحد من تناول السكر وذلك لحرق الدهون في البطن، لذلك يٌنصح دائما بتنوع مصادر الأغذية الطبيعية الغنية بالبروتين والخضروات التي ستغذيك وتبقيك مشبعًا لفترة أطول.



- الإبتعاد عن تناول الكحول حيث أنه من المشروبات المليئة بالسكر والمحليات الصناعية، مما يجعلها غير صحية من البداية، كما أن الكحول يفسد مستويات الهرومون ويؤدي إلى تخزين الدهون.



- الرضاعة الطبيعية تمثل أحد الحلول السريعة للأمهات الجدد ، حيث تساعد عملية الرضاعة الطبيعية الرحم على العودة إلى حجمه الطبيعي ، مما يقلل من الانتفاخات ويعيد معدتك إلى حجمها المألوف.



- كلما زادت قوة العضلات لديك، زادت كمية السعرات الحرارية التي ستحترقها، لهذا السبب من المهم بناء كتلة بسيطة عبر تدريب المقاومة، فالعديد من النساء يرفضن رفع الأثقال، لأنهن يخشين الحصول على عضلات ضخمة.



- الحد من تناول الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة لتعويض قلة النوم أو الجدول الزمني المزدحم كأم جديدة، فـ الكافيين مدر للبول ، مما يعني أنه يجرد جسمك من السوائل ويجعلك أكثر جفافًا، الأمر الذى سيؤدي إلى تعطل الطاقة وزيادة مستويات الكورتيزول.



- الإعتماد على الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض الكامل والأسماك والمأكولات البحرية والبقوليات والمكسرات واللحوم ومنتجات الألبان، حيث أنها تعد أفضل مصادر البروتين في النظام الغذائي.



- المشي أحد أبسط الطرق لتخفيف روتين اللياقة بعد الولادة، وللحصول على تباين، حاول المشي للخلف أو المشي بـ نمط متعرج للمساعدة في الحفاظ على تخمين عضلاتك.



- التنفس العميق هذا التمرين سهل للغاية يمكنك القيام به بعد ساعة من الولادة، ويتم ذلك من خلال الجلوس بشكل مستقيم والتنفس بعمق، وسحب الهواء من الحجاب الحاجز إلى أعلى، مع ثبّات جسمك أثناء الاستنشاق والاسترخاء أثناء الزفير.



- لابد من حساب السعرات الحرارية المسموح بها فى اليوم الواحد، حيث أن تناول سعرات حرارية كبيرة يعيق فقدان الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة فى منطقة البطن.



تخلص من الكرش فى اسبوع



تخلص من الكرش فى اسبوع، أمر سهل ولكن معقد فى نفس الوقت، حيث أن حرق الدهون المتكونة حول البطن صعبة الـتخلص منها، ولكن فى البداية قد يبدو لك الأمر مستحيلا ولكن مع اتباع حمية غذائية صحية يمكنك الوصول لهدفك، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير طريقة التخلص من الكرش فى اسبوع.





تخلص من الكرش فى اسبوع



- تجنب تناول الوجبات السريعة والكحول للحصول على بطن مسطح.



- الاعتماد على التمارين الرياضية اليومية لحرق الدهون بسرعة، حيث أوجدت الدراسات أن حرق العديد من السعرات الحرارية سوف يحسن من صحتك العامة، لذلك ابدأ في القيام بتمارين عالية الجري أو السباحة أو الأيروبيك، لكن ضع في اعتبارك أن التكرار والمدة ضروريان لتحقيق النتائج.



-تقليل الكربوهيدرات المكررة، حيث ينبغي للمرء تجنب تناول الكربوهيدرات المكررة لفقدان الدهون في جميع أنحاء منطقة البطن والتمتع بصحة جيدة، حيث يمكنك تلك الكربوهيدرات الغير صحية بأخرى مثل الخضروات والحبوب الكاملة.



- تناول السمك خلال اتباع الحمية الغذائية مثل الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين أو التونة، حيث أنها بروتين عالي الجودة وغني بأحماض أوميغا 3، التى يمكن أن تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب وحرق الدهون في البطن.



- بدء اليوم بوجبة فطور عالية البروتين، مثل الزبادي اليوناني أو عصائر البروتين أو بياض البيض المخفوق، حيث أنها ستشعرك بالامتلاء حتى الغداء دون أي آلام أو جوع، كما تزيد البروتينات من معدل الأيض لديك مع الحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن.



-شرب كمية كافية من الماء، الحفاظ على الماء أمر مهم لصحتك العامة، حيث ينصح بشرب 4 إلى 5 لترات من الماء يوميًا وسيحرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أن شربه مباشرة قبل تناول الطعام يقلل من شهيتك وكذلك تناول السعرات الحرارية.



- تجنب أي مشروبات تحتوي على الكثير من السكريات والسعرات الحرارية.



- ضرورة شرب الماء الدافئ مع الليمون في الصباح على معدة فارغة يساعد على تنشيط عملية الأيض والجهاز الهضمي أيضًا.



- التقليل من استهلاك الملح، حيث يحتفظ الملح المستهلك بالماء ويجعل بطنك يشعر بالانتفاخ، لذلك يجب الابتعاد عن الأطعمة المصنعة حيث أنها تتكون من الملح والسكر المضاف والدهون غير الصحية.



- الاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان حيث أنها تشعرك بالشبع لبضع ساعات حتى لا تضطر إلى تناول سعرات حرارية إضافية غير ضرورية في وجبتك.



- التخلص من التوتر، حيث أن الإجهاد يجعل الإنسان أكثر ميلا إلى الإفراط في تناول الطعام وبالتالي اكتساب الوزن.