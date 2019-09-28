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رياضة

طلب 600 ألف يورو أسبوعيا.. بوجبا يحدد شروط بقائه مع مانشستر يونايتد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:38 م
بوجبا
بوجبا
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القسم الرياضي
يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الحفاظ على نجمه الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، من إغراءات المنافسين.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن النجم الفرنسي يرغب في الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 600 ألف يورو، من أجل الاستمرار في صفوف مانشستر يونايتد، وهو أكثر من الأجر الذي يحصل عليه كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس.

ووافق بوجبا مؤخرًا على الجلوس على طاولة المفاوضات مع إدارة مانشستر يونايتد، عبر ممثله مينو رايولا، إلا أن الأخير طلب حصول لاعبه الفرنسي على أجر سنوي يصل إلى نحو 34 مليون يورو.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يدرك فيه بوجبا جيدًا، اهتمام كل من ريال مدريد ويوفنتوس بضمه، إلى جانب اهتمامهما أيضا بالتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن، والذي ينتهي تعاقده مع توتنهام في الصيف المقبل.

يذكر أن عقد بوجبا يمتد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2021، مع وجود بند يتيح لليونايتد تمديده لعام إضافي.
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