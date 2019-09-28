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رياضة

تعادل مثير بين سموحة والمقاولون 2-2 في الدوري .. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:04 م
سموحة والمقاولون
سموحة والمقاولون
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عمرو ابوبكر
انتهت المباراة بين المقاولون وسموحة بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب المقاولون، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول..
سجل سموحة الهدف الاول عن طريق محمود عزت في الدقيقة 31 عن طريق رأسية متقنة تلقاها من ركلة حرة من الجبهة اليمنى وتقدم سموحة بالهدف الأول.

ثم تعادل المقاولون عن طريق ركلة جزاء تسبب فيها الهاني سليمان حارس سموحة عندما عرقل مهاجم المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، وسجل طاهر محمود طاهر ركلة الجزاء وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

الشوط الثاني..
أضاف سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 79 من عمر المباراة بعد محاولات عديدة للوصول الى مرمى المقاولون وتسجيل هدف ثان، وحافظ سموحة على التقدم حتى الدقيقة 90 من المباراة.

ولكن تمكن اللاعب سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب من تسجيل هدف المقاولون الثاني، والتعادل لذئاب الجبل و اقتناص نقطة ثمينة.

وبهذا الفوز حصد كل فريق نقطة واحدة، وأصبح رصيد المقاولون العرب 4 نقاط ويتصدر الترتيب العام للدوري، ويأتي سموحة في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.
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