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برلمان

1500 جنيه للفعل الفاضح و3000 للرخصة.. تعرف على قيمة المخالفات بـ قانون المرور الجديد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:50 م
قانون المرور الجديد
قانون المرور الجديد
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عبد الرحمن سرحان
يعد قانون المرور الجديد، من التشريعات الهامة التي يستعد مجلس النواب لمناقشتها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقراره وإصداره بشكل النهائي، وذلك خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، والمقرر إنطلاقه الثلاثاء الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس والأخير، من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الاول من أكتوبر سنة ٢٠١٩.

قانون المرور الجديد يستهدف ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.

كما وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.

وفيما يلي، يرصد "صدى البلد"، قيمة المخالفات بـ قانون المرور الجديد:

* غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق
ـ الاعتداء على رجال المرور
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
ـ السير بدون فرامل

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور
* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور
* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة
ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق
* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين
* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة
* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه
ـ مخالفة الإضرار البيئي
ـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار
ـ50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
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