رغم فوائده.. احذري.. تناول البطيخ بهذه الطريقة يضر بصحتك

رغم فوائد البطيخ الصحية للبطيخ فإنه قد يتسبب فى العديد من المشاكل الصحية واضطرابات الجهاز الهضمى.





ووفقا لموقع برايت سايد ينصح الدكتور "أنجو سود" خبير التغذية في بنغالور بعدم شرب الماء بعد تناول الكثير من البطيخ فهو يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي، ذلك لأن البطيخ هو في الغالب غنى بالماء والسكر والألياف.





تحتاج الميكروبات أو البكتيريا إلى الماء والسكر لتتوسع لذا، إذا كنت تشرب الماء بعد تناول البطيخ هناك المزيد من الفرص للميكروبات تنتشر في أنحاء الجهاز الهضمي الخاص بك.



