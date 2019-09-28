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مرأة

رغم فوائده.. احذري.. تناول البطيخ بهذه الطريقة يضر بصحتك

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:24 م
اضرار البطيخ
اضرار البطيخ
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لمياء الياسين
رغم فوائد البطيخ الصحية للبطيخ فإنه قد يتسبب فى العديد من المشاكل الصحية واضطرابات الجهاز الهضمى.

ووفقا لموقع برايت سايد ينصح الدكتور "أنجو سود" خبير التغذية في بنغالور بعدم شرب الماء بعد تناول الكثير من البطيخ فهو يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي، ذلك لأن البطيخ هو في الغالب غنى بالماء والسكر والألياف.

تحتاج الميكروبات أو البكتيريا إلى الماء والسكر لتتوسع لذا، إذا كنت تشرب الماء بعد تناول البطيخ هناك المزيد من الفرص للميكروبات تنتشر في أنحاء الجهاز الهضمي الخاص بك.

الإكثار من تناول البطيخ في الليل يسبب صعوبة في المساء لحرق السكر بفعالية ويبطء من عملية الهضم في الليل، لذلك يوصى بمنع الأطعمة السكرية والحمضية، خاصة وأن البطيخ يحتوي على نسبة كبيرة من السكر الطبيعي مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.
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