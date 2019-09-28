خالد الجندي: الرجولة مواقف.. وحفل أمس كشف الرجال

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على مظاهرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شهدها ميدان الشهيد هشام بركات، أمس الجمعة، قائلًا: "الحقيقة الشعب ده عمل حفل تخرج إمبارح".



وأضاف الجندي، خلال تقديمه حلقة "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم السبت: "أظن الصفعة دي مش هيقوموا منها، شعب مصر لن يسمح ولن يسمع من هؤلاء مرة تانية".



وتابع: "إنما بقى اللي عاوزين يمسكوا العصاية من النصف، كل سنة وأنتم طيبين، اللقطة خلصت والفرح انفض، البلد فاقت ليكم وعارفة الناس اللي واقفة في المنطقة الرمادية، هما دول المذبذبين".



وعقب: "أنتم قعدتم خايفين تقولوا كلمة الحق، وخايفين تشتموا، واللي خايف من الشتيمة والتهديد، ليس له في صورة المجتمع مكان، و الرجولة مواقف، والحفلة اللي الوطن كان فيها أثبتت الرجال والمواقف".



