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ديني

خالد الجندي: الرجولة مواقف.. وحفل أمس كشف الرجال

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:21 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على مظاهرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شهدها ميدان الشهيد هشام بركات، أمس الجمعة، قائلًا: "الحقيقة الشعب ده عمل حفل تخرج إمبارح".

وأضاف الجندي، خلال تقديمه حلقة "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم السبت: "أظن الصفعة دي مش هيقوموا منها، شعب مصر لن يسمح ولن يسمع من هؤلاء مرة تانية".

وتابع: "إنما بقى اللي عاوزين يمسكوا العصاية من النصف، كل سنة وأنتم طيبين، اللقطة خلصت والفرح انفض، البلد فاقت ليكم وعارفة الناس اللي واقفة في المنطقة الرمادية، هما دول المذبذبين".

وعقب: "أنتم قعدتم خايفين تقولوا كلمة الحق، وخايفين تشتموا، واللي خايف من الشتيمة والتهديد، ليس له في صورة المجتمع مكان، و الرجولة مواقف، والحفلة اللي الوطن كان فيها أثبتت الرجال والمواقف".

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