أول قرار لـ فايلر مع لاعبي الأهلي بعد الفوز برباعية على كانو سبورت

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة غدا الأحد على أن يستأنف الفريق مرانه بعد غد الاثنين استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري.



وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد، والتقاط الأنفاس قبل العودة من جديد للتحضير لمواجهة الإنتاج.



وصعد الأهلي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية اليوم السبت في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.



وكان الأهلي فاز ذهابا 2 / صفر على كانو سبورت في لقاء الذهاب الذي جرى قبل أسبوعين في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، ليصعد عن جدارة لدور المجموعات في البطولة، عقب فوزه 6 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.





