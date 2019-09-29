تركي آل الشيخ ينعى اللواء عبد العزيز الفغم بكلمات مؤثرة.. صورة

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي عقب وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وكتب تركي آل الشيخ في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الله يرحمك يابطل ... عشرة سنين لم ارى منك الا كل خير واخلاص ... كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض ... رحمك الله رحمك الله يا ابوعبدالله ... الحمدالله على قضاءه وقدره ... غير مستوعب اني لن اراك بعد اليوم!".



وكانت وسائل الإعلام السعودية أعلنت وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.



ونعى رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفقيد، كما تداولوا صورا له برفقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.



كان اللواء عبد العزيز الفغم، هو الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وحصل على لقب أفضل حارس شخصي في العالم.