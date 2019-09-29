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مدير بنك الدم المركزي: نسعى للحصول على الاعتمادات الدولية.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:22 ص
الدكتور إيهاب سراج
الدكتور إيهاب سراج الدين
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ندى فتح الله
قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنك الدم المركزي، إن البنك هو أحد أقدم بنوك الدم المتواجدة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم إصداره بقرار جمهوري عام 1976.

وأردف الدكتور إيهاب سراج الدين خلال تصريحاته الخاصة لـ برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الأحد، أن أول تطوير لـ بنك الدم المركزي كان في عام 1998، مشيرًا إلى أن التطوير تم بتجديد البنية التحتية، وفتح قاعة لنقل الدم لمرضى أنيميا البحر المتوسط، بالإضافة إلى تقديم الخدمات لمرضى الهيموفيليا.

وأوضح الدكتور إيهاب سراج الدين أنه منذ عام 1998 وحتى 2018 لم يحدث أي تطوير للبنك، موضحًا أنهم وضعوا خطة طموحة لوضع البنك في المكانة التي يستحقها.

وتابع الدكتور إيهاب سراج الدين أن ضمن التجديدات التي أجروها على البنك تجديد الواجهات الخارجية له، مشيرًا إلى أن المتبرعين داخل البنك ازداد عددهم بشكل كبير منذ التجديد.

وأفاد الدكتور إيهاب سراج الدين بأنهم بداية من عام 2017 بدأوا خطة تطوير شاملة لمواكبة النظم العالمية، وأصبح هناك هيكل تنظيمي ووظيفي، إضافةً إلى إضافة قسم الجودة، سعيًا للحصول على الاعتمادات الدولية قريبًا.
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