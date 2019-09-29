Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بأبطال النصر وأوركسترا الحلم.. جامعة القناة تحتفل بذكرى أكتوبر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:53 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
أعلن الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، إعداد خطة خاصة خلال شهر أكتوبر، للاحتفال بهذه الذكرى المجيدة.

وقال "رحمي" في بيان، اليوم، الأحد، إن الاحتفالية تضم أنشطة مختلفة رياضية وثقافية وفنية، وذلك حتى يشعر الطلاب بقيمة هذا النصر العظيم، والذي أعاد إلى مصر أرضها وكرامتها ومدى تضحيات أجيال سبقتهم من أجل وطنهم.

وتتضمن الاحتفالات التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة معسكر استقبال جوالى وجولات الجامعة بأرض الجوالة وتنظيمها إدارة الجوالة والخدمة العامة، وذلك من الأحد ٢٩ سبتمبر حتى الأربعاء ٢ أكتوبر.

وعن يوم الثلاثاء الموافق ١ أكتوبر فيشهد مجموعة من الأنشطة المختلفة، حيث تقوم إدارة النشاط الرياضي بتنظيم مسيرة درجات من بوابة عثمان إلى بوابة تمريض ومارثون جرى أيضا من بوابة تمريض إلى طب بيطرى كما تقام منافسات فى تنس طاولة وكرة السرعة، في حين تنظم إدارة الأسر الطلابية معرض أعمال الأسر الطلابية وعرض المواهب ببهو رعاية الشباب.

وتستعد إدارة النشاط الاجتماعي بتنفيذ حملة للتبرع بالدم وكذلك يقام فى نفس اليوم ورشة عمل للنشاط الفني تنفذه إدارة النشاط الفني.

وتنظم إدارة النشاط الثقافي ندوة بمسرح الرعاية يوم الأربعاء الموافق ٢ أكتوبر يحاضر بها اللواء أ.ح محيى نوح، كما تقام بنفس اليوم دورة كرة القدم خماسى طلبة وكرة طائرة طالبات بملاعب رعاية الشباب وتنظم إدارة النشاط الاجتماعى مسابقة للشطرنج ببهو رعاية الشباب وزيارة الى قسم الأطفال بالمستشفى الجامعى هذا، ويختتم اليوم بحفل فنى كبير يقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة لفريق الموسيقى والكورال (أوركسترا الحلم) بالجامعة وعلى هامش الحفل يقام مرسم مفتوح للرسم الحر بعنوان تحيا مصر وورشة عمل حرة لأعمال الجوالة.

كما تعقد يوم الخميس الموافق ٣ اكتوبر ندوة للواء أ.ح محمد الغبارى بقاعة المؤتمرات الكبرى، فيما تنظم إدارة الأسر الطلابية زيارة الى بانوراما ٦ أكتوبر يوم الاثنين ٧ أكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة تستقبل دفعة 2019 بالبلالين.. صور

ترشيحاتنا

الطفلة جنة قتلتها قسوة الأسرة.. تعذيب وانتهاك حتى الموت.. وأماني الضحية الجديدة.. القصة الكاملة

غلبتى رانيا يوسف.. مى عمر بإطلالة مثيرة فى ختام مهرجان الجونة

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

إياك والاقتراب.. فزعات اللواء عبد العزيز الفغم لحماية الملك سلمان.. فيديو

شاهد.. الإعلامية فجر السعيد من المستشفى: زيارة هذا الشخص رفعت معنوياتي

كومباوند لكل أسرة.. الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

بيان رسمي.. جينيراسيون يستعين بالأهلي لقلب الطاولة على الزمالك

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

أمر ملكي عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

شاهد.. اللحظة الأخيرة في حياة قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

سيارات تختفي من الشارع وإعفاء هذه المركبات من الرسوم.. 40 معلومة عن قانون المرور الجديد

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ديانا إلى بياتريس.. حكايات خواتم زفاف أميرات العائلة الملكية البريطانية

دهس صاحب حبل مشنقة صدام حسين في لندن.. اغتيال أم قضاء وقدر.. صور

جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتوجهان لمقر حفل زفافهما .. صور