بأبطال النصر وأوركسترا الحلم.. جامعة القناة تحتفل بذكرى أكتوبر

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، إعداد خطة خاصة خلال شهر أكتوبر، للاحتفال بهذه الذكرى المجيدة.



وقال "رحمي" في بيان، اليوم، الأحد، إن الاحتفالية تضم أنشطة مختلفة رياضية وثقافية وفنية، وذلك حتى يشعر الطلاب بقيمة هذا النصر العظيم، والذي أعاد إلى مصر أرضها وكرامتها ومدى تضحيات أجيال سبقتهم من أجل وطنهم.



وتتضمن الاحتفالات التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة معسكر استقبال جوالى وجولات الجامعة بأرض الجوالة وتنظيمها إدارة الجوالة والخدمة العامة، وذلك من الأحد ٢٩ سبتمبر حتى الأربعاء ٢ أكتوبر.



وعن يوم الثلاثاء الموافق ١ أكتوبر فيشهد مجموعة من الأنشطة المختلفة، حيث تقوم إدارة النشاط الرياضي بتنظيم مسيرة درجات من بوابة عثمان إلى بوابة تمريض ومارثون جرى أيضا من بوابة تمريض إلى طب بيطرى كما تقام منافسات فى تنس طاولة وكرة السرعة، في حين تنظم إدارة الأسر الطلابية معرض أعمال الأسر الطلابية وعرض المواهب ببهو رعاية الشباب.



وتستعد إدارة النشاط الاجتماعي بتنفيذ حملة للتبرع بالدم وكذلك يقام فى نفس اليوم ورشة عمل للنشاط الفني تنفذه إدارة النشاط الفني.



وتنظم إدارة النشاط الثقافي ندوة بمسرح الرعاية يوم الأربعاء الموافق ٢ أكتوبر يحاضر بها اللواء أ.ح محيى نوح، كما تقام بنفس اليوم دورة كرة القدم خماسى طلبة وكرة طائرة طالبات بملاعب رعاية الشباب وتنظم إدارة النشاط الاجتماعى مسابقة للشطرنج ببهو رعاية الشباب وزيارة الى قسم الأطفال بالمستشفى الجامعى هذا، ويختتم اليوم بحفل فنى كبير يقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة لفريق الموسيقى والكورال (أوركسترا الحلم) بالجامعة وعلى هامش الحفل يقام مرسم مفتوح للرسم الحر بعنوان تحيا مصر وورشة عمل حرة لأعمال الجوالة.



كما تعقد يوم الخميس الموافق ٣ اكتوبر ندوة للواء أ.ح محمد الغبارى بقاعة المؤتمرات الكبرى، فيما تنظم إدارة الأسر الطلابية زيارة الى بانوراما ٦ أكتوبر يوم الاثنين ٧ أكتوبر.