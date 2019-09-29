منتدى ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى.. الليلة

يقيم المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف "منتدى ثقافة الطفل" اليوم الأحد في السادسة مساء، بالمجلس الأعلى للثقافة.



و"منتدى ثقافة الطفل"، بحسب بيان، الأحد، ندوة دائمة تم استحداثها لمناقشة وتطوير ثقافة الطفل في مصر، وتقام ندوة اليوم تحت عنوان "إشكالية رسوم كتب الأطفال".



ويتحدث في الندوة مجموعة كبيرة من رسامي كتب الأطفال في مصر والوطن العربي من أجيال مختلفة، منهم الفنان عبد الرحمن نور الدين وأحمد عبد النعيم ورشا منير ومحسن عبد الحفيظ وأحمد الجنايني والدكتور ناصر حامد، وبمشاركة كوكبة كبيرة من الكتاب والرسامين.



ويأتي ذلك ضمن فعاليات المركز للارتقاء بمستوى الأطفال، ورفع وعيهم، والتصدي للأفكار الظلامية والمتطرفة التي تبثها الجماعات الإرهابية.