Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

منتدى ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى.. الليلة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:11 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
يقيم المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف "منتدى ثقافة الطفل" اليوم الأحد في السادسة مساء، بالمجلس الأعلى للثقافة.

و"منتدى ثقافة الطفل"، بحسب بيان، الأحد، ندوة دائمة تم استحداثها لمناقشة وتطوير ثقافة الطفل في مصر، وتقام ندوة اليوم تحت عنوان "إشكالية رسوم كتب الأطفال".

ويتحدث في الندوة مجموعة كبيرة من رسامي كتب الأطفال في مصر والوطن العربي من أجيال مختلفة، منهم الفنان عبد الرحمن نور الدين وأحمد عبد النعيم ورشا منير ومحسن عبد الحفيظ وأحمد الجنايني والدكتور ناصر حامد، وبمشاركة كوكبة كبيرة من الكتاب والرسامين.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات المركز للارتقاء بمستوى الأطفال، ورفع وعيهم، والتصدي للأفكار الظلامية والمتطرفة التي تبثها الجماعات الإرهابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

495 نشاطا .. حصاد فعاليات القومي لثقافة الطفل بالحديقة الثقافية

القومي لثقافة الطفل يستضيف الصالون الأدبي للشباب بالحديقة الثقافية

ترشيحاتنا

بعد وفاه جنينها.. سيدة ترتدى زى التمريض وتخطف طفلا من المستشفى بأسيوط

تهديد وسب واعتذار.. كواليس أزمة جديدة لـ عمرو وردة في اليونان

الطفولة والأمومة: الإمام الأكبر يتبني حالة شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

مقتل عبد العزيز الفغم.. أول تعليق من تركي آل الشيخ عن استشهاد الحرس الخاص للملك سلمان.. صورة

اقتحامات واسعة لـ المسجد الأقصى يقودها يهود متطرفون بحماية الشرطة الإسرائيلية

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

بيان رسمي.. جينيراسيون يستعين بالأهلي لقلب الطاولة على الزمالك

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

الطفولة والأمومة: الإمام الأكبر يتبني حالة شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

بشرى سارة لـ الأهلى بعد التأهل إلى دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

سيارات تختفي من الشارع وإعفاء هذه المركبات من الرسوم.. 40 معلومة عن قانون المرور الجديد

أمر ملكي عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: القضاء على 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء.. تفاصيل وصور

من ديانا إلى بياتريس.. حكايات خواتم زفاف أميرات العائلة الملكية البريطانية

دهس صاحب حبل مشنقة صدام حسين في لندن.. اغتيال أم قضاء وقدر.. صور