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أخبار العالم

بسبب الأعياد اليهودية.. الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:11 م
الحرم الإبراهيمي
الحرم الإبراهيمي في الخليل
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شيماء مصطفى
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، غدا وبعد غد الاثنين والثلاثاء، أمام المصلين، بذريعة الأعياد اليهودية.

ووفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية، يتيح الاحتلال، خلال هذين اليومين، للمستوطنين استباحة الحرم بجميع أروقته وساحاته، في الوقت الذي يمنع فيه المصلون الفلسطينيون من الدخول إليه.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، في بيان، "إن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة، حيث تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به وبخاصة أيام الأعياد اليهودية، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال".

ودعا حسام أبو الرب، من مواطني محافظة الخليل إلى الاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.
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بسبب الأعياد اليهودية .. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي

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