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مرأة

شبه هيفاء وهبى.. منى ممدوح تستعرض أنوثتها بملابس مثيرة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:49 م
منى ممدوح
منى ممدوح
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رنا عصمت
نشرت الفنانة الشابة منى ممدوح، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات للصور والفيديوهات "إنستجرام" لتشارك جمهورها بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي ظهرت بها خلال قضائها إجازة الصيفية.

وظهرت الفنانة منى ممدوح، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية هاف ستومك مكشوف البطن والأكتاف، وبنطلون أصفر كنارى، وهو ما علق عليه بعض متابعيها بتأكيد أنها إطلالة جريئة ومثيرة.

ولم تتكلف في وضع المكياج واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وعلق البعض على الصور قائلين: "شبه هيفاء وهبى .. جسمها متناسق ورشيق".
شبه هيفاء وهبى.. منى ممدوح تستعرض أنوثتها بملابس مثيرة
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