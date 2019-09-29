نابولي يعبر بريشيا بصعوبة في الدوري الإيطالي.. فيديو

فاز فريق نابولي على بريشيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم /الأحد/، على ملعب (سان باولو) في إطار منافسات الأسبوع السادس بالدوري الإيطالي لكرة القدم.



وأحرز هدفي نابولي: درايس ميرتينز في الدقيقة 13، وكوستاس مانولاس في الدقيقة 49.. فيما أحرز هدف بريشيا: ماريو بالوتيلي فى الدقيقة 67.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نابولي إلى 12 نقطة في المركز الـ4 مؤقتا.. فيما استمر بريشيا في المركز الـ11 برصيد 6 نقاط.

