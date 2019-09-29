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رياضة

نابولي يعبر بريشيا بصعوبة في الدوري الإيطالي.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:47 م
فريق نابولي
فريق نابولي
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القسم الرياضي
فاز فريق نابولي على بريشيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم /الأحد/، على ملعب (سان باولو) في إطار منافسات الأسبوع السادس بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز هدفي نابولي: درايس ميرتينز في الدقيقة 13، وكوستاس مانولاس في الدقيقة 49.. فيما أحرز هدف بريشيا: ماريو بالوتيلي فى الدقيقة 67.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نابولي إلى 12 نقطة في المركز الـ4 مؤقتا.. فيما استمر بريشيا في المركز الـ11 برصيد 6 نقاط.
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