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ثقافة

افتتاح دير الأنبا بضابا الأثري في نجع حمادي بعد انتهاء ترميمه.. صور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:04 م
افتتاح الدير الأثري
افتتاح الدير الأثري
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نجع حمادي / علاء المنياوي
افتتح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها، دير بضايا بنجع حمادي، بعد ترميمه، بحضور المهندس وعد الله ابو العلا رئيس قطاع المشروعات.

وأوضح وزيري، أن الدير خضع لأعمال ترميم شامل (دقيق - معماري) منذ عام ٢٠١٤م، تحت اشراف قطاع المشروعات وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وبتمويل من الدير.

واوضح المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات أن أعمال الترميم شملت الثلاث كنائس الموجودة بالدير، حيث تم تدعيم أساسات الكنائس، وتدعيم جدران الحوائط الحاملة مع استكمال الجزء العلوى المفقود بنفس نوعية الطوب الموجودة بالحوائط بالإضافة الى معالجة الشروخ وأخشاب السقف وعمل طبقات العزل ضد الرطوبة والحرارة، ووضع شبكة كهرباء كاملة حديثة.

وأشار أبو العلا، إلى أنه تم عمل ترميم دقيق لبعض الجدران داخل وخارج الكنائس، وللبئر الأثري الموجود داخل الدير، كما تم استبدال المبنى المتهالك الخاص بدورات المياه بمبنى جديد.
افتتاح دير الأنبا بضابا الأثري في نجع حمادي بعد انتهاء ترميمه.. صور
افتتاح دير الأنبا بضابا الأثري في نجع حمادي بعد انتهاء ترميمه.. صور
افتتاح دير الأنبا بضابا الأثري في نجع حمادي بعد انتهاء ترميمه.. صور
افتتاح دير الأنبا بضابا الأثري في نجع حمادي بعد انتهاء ترميمه.. صور
افتتاح دير الأنبا بضابا الأثري في نجع حمادي بعد انتهاء ترميمه.. صور
افتتاح دير الأنبا بضابا الأثري في نجع حمادي بعد انتهاء ترميمه.. صور
افتتاح دير الأنبا بضابا الأثري في نجع حمادي بعد انتهاء ترميمه.. صور
افتتاح دير الأنبا بضابا الأثري في نجع حمادي بعد انتهاء ترميمه.. صور
افتتاح دير الأنبا بضابا الأثري في نجع حمادي بعد انتهاء ترميمه.. صور
افتتاح دير الأنبا بضابا الأثري في نجع حمادي بعد انتهاء ترميمه.. صور
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