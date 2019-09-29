اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعليق مرتضى على خطاب الكاف.. وتصنيف الأندية قبل المجموعات

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :- كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موقف الأبيض بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي اليوم في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.- فى مفاجأة من العيار الثقيل، أرسل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال التى كانت من المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.- كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن اتجاه قوى يسود داخل لجان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لإعادة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون بطل السنغال التي أعلن اليوم الأحد طاقم التحكيم المالي عن اعتبار المنافس منسحبا.- شهدت مباراة النجم الساحلي التونسي وضيفه أشانتي كوتوكو، ركلة جزاء من وحي الخيال للحكم المصري إبراهيم نور الدين ضمن إياب الدور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.- نجح الأهلي في الصعود إلى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا عقب فوزه على حساب كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد فى "برج العرب" بعد أن فاز على الفريق نفسه فى غينيا الإستوائية بهدفين دون رد.- حُسم الصراع في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا موسم 2019 /2020 اليوم الأحد، بعد أن حجزت 16 فريقًا مقاعدها في مرحلة المجموعات، بينما انتقلت الـ16 فريقًا التي فشلت في التأهل إلى بطولة الكونفدرالية.