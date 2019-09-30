Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد .. رد الوطنية للصحافة على تجاوزات على فيسبوك ضد أبناء ماسبيرو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:43 ص
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
استنكرت الهيئة الوطنية للصحافة القذف والسب الذى ورد فى فيس بوك المدعو حسن الغيطاني، وما تضمنه من عبارات غير لائقة.

وأكدت الهيئة على احترامها للعاملين بماسبيرو، وتقديرها للجهود التي يبذلونها.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة الأهرام الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، ورئيس تحرير الأهرام الكاتب الصحفي علاء ثابت، أكدا أن هذا الشخص لا ينتمى لأسرة التحرير فى المؤسسة العريقة ، وسيتم بحث ما إذا كان عاملا بمؤسسة الأهرام من عدمه، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتناشد الهيئة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، أن تتحلى مفردات الخطاب والنقد ، بالاحترام والموضوعية ، وتبتعد عن السب والقذف والأوصاف المسيئة، وتؤكد انها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ كرامة الجميع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زعم إلغاء طبع الأهرام والأخبار .. الوطنية للصحافة تقدم بلاغا للنائب العام ضد موقع كايروسين

الأعلى للإعلام يحقق فى شكوى الوطنية للصحافة ضد موقع كايروسين

ترشيحاتنا

فستان ولا ستارة.. لقاء الخميسي تثير الجدل بالمكشوف.. والجمهور: حلو من فوق بس.. شاهد

تضارب حول سير قطيع خراتيت بشارع فى مصر .. فيديو

الكاف يصدم الزمالك بعد إلغاء مباراة جينيراسيون السنغالي.. مستند

الزمالك يستعير ميسي وحيدا من سيراميكا كليوباترا

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

حالته النفسية سيئة.. لاعبو الأهلي يسعون لعقد جلسة بين صالح جمعة وفايلر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد