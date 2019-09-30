شاهد .. رد الوطنية للصحافة على تجاوزات على فيسبوك ضد أبناء ماسبيرو

استنكرت الهيئة الوطنية للصحافة القذف والسب الذى ورد فى فيس بوك المدعو حسن الغيطاني، وما تضمنه من عبارات غير لائقة.



وأكدت الهيئة على احترامها للعاملين بماسبيرو، وتقديرها للجهود التي يبذلونها.



وأوضحت الهيئة في بيانها أنه تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة الأهرام الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، ورئيس تحرير الأهرام الكاتب الصحفي علاء ثابت، أكدا أن هذا الشخص لا ينتمى لأسرة التحرير فى المؤسسة العريقة ، وسيتم بحث ما إذا كان عاملا بمؤسسة الأهرام من عدمه، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



وتناشد الهيئة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، أن تتحلى مفردات الخطاب والنقد ، بالاحترام والموضوعية ، وتبتعد عن السب والقذف والأوصاف المسيئة، وتؤكد انها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ كرامة الجميع.