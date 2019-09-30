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أخبار العالم

أول رد من إيران على تصريحات الأمير محمد بن سلمان

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:47 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
علقت الخارجية الإيرانية على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن اليمن والعلاقات مع طهران، خلال مقابلة أجراها مع قناة "سي بي إس" الأمريكية.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إنه من الممكن دائما حل الخلافات عن طريق المحادثات، مشيرا إلى أن العديد من الدول في المنطقة وأوروبا وشرق آسيا جربت ذلك، مضيفا أن إيران رحبت بجهودهم مدعيا أن الرياض لم تكن على استعداد للانخراط في ذلك.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري، وعن اليمن، دعا إيران إلى وقف دعمها لمليشيات الحوثي الإرهابية من أجل تسهيل الحل السياسي.

وزعم موسوي أن اتهامات الأمير محمد بن سلمان لطهران بدعم الحوثي لا أساس لها فيما يتعلق بالدعم العسكري، على الرغم من أن مجلس الأمن قد أثبت أن طهران تدعم الحوثيين بالسلاح والعتاد.



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