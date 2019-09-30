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اقتصاد

بعد تراجعه أمام الجنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم 30-9-2019

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:32 ص
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك اليوم
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آية الجارحي
واصل الجنيه المصري الصعود مقابل الدولار في البنوك اليوم الاثنين 30-9-2019، حيث سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع، متراجعا قرشا واحدا.

سعر الدولار اليوم الاثنين 30-9-2019

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي 16.28 جنيه للشراء و 17.38 جنيه للبيع، وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سجل 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع، وبنك مصر إيران للتنمية و بنك عودة 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي الكويتي وكريدي اجريكول سجل 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع،
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