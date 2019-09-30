اتحاد الكرة يعزز موقف الزمالك فى التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم على تجهيز ملف كامل بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى من أجل تقديمه إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" خلال الساعات القليلة المقبلة.



ويرى اتحاد الكرة أن موقف الزمالك سليم بشكل تام، وسيتم مخاطبة الاتحاد الإفريقي من أجل احتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك، والذى التزم تماما بكل خطابات الكاف بشأن المباراة.



وكان الاتحاد الإفريقى أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال التى كانت من المقرر إقامتها مساء أمس الأحد.



وأكد الاتحاد الإفريقى فى خطابه أنه سيعيد النظر فى أحداث المباراة من جديد، ومعرفة أسباب عدم تواجد الفريق السنغالى بملعب برج العرب لخوض المباراة.



ورفض مسئولو النادى السنغالي الذهاب أمس إلى ملعب برج العرب رغم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن رسميًا عن نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، مرسلًا خطابًا ينص على ذلك القرار إلى النادي السنغالي.



وأصدر نادي جنراسيون فوت عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالتالي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط".



وذكر البيان: "كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكين بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت"، كما استنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت، مضيفا: "يجب أن نخوض تدريبنا على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من انطلاقها".

