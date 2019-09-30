جهاز إدارة المخلفات: تحديثات تشريعية وتكنولوجيا خاصة للمعالجة والتدوير .. صور

أكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة أن الجهاز يقوم بإعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح واعتماد التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للسلطات المختصة وكذلك الفاعلين فى منظومة المخلفات وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات وتقديم الدعم الفني لبرامج رفع الوعى العام، مشيرة إلى أن هناك خطة لاتقل عن ٥ سنوات على مستوى المجتمع لرفع الوعى، وتم الانتهاء من التقرير الخاص بالمخلفات لعام ٢٠١٨.



ونوهت ناهد يوسف،خلال إطلاق منظومة رصد المخلفات الالكترونية ،إلى إعداد خطة لتدريب وبناء قدرات الفاعلين فى منظومة ادارة المخلفات وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الاعمال بادارة المخلفات ومتابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من انشطة ادارة المخلفات لتقييم ادائها بصفة دورية وتشكيل لجنة لفحص شكاوى مقدمى الخدمات والجهات المتعاقدة معها واقتراح الحلول لحل الشكاوى فالوزارة ليس باستطاعتها بمفردها رصد كافة الشوارع والأحياء ولكن من مهام الادارات المحلية.



ولفتت ناهد كذلك الى إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الارشادية لكافة مراحل التعاقد وتقييم العطاءات لخدمات ادارة المخلفات وتقديم الدعم الفنى بجانب دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية فى مجال المخلفات واقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة .



واكدت ناهد ان الجهاز يعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال انشطة ومعالجة المخلفات والتخلص منها .



واوضحت ان الجهاز يساهم فى اقتراح الاليات الاقتصادية والمالية اللازمة لتحقيق اهداف الادارة بالتعاون مع الجهات المعنية وخلق الفرص الاستثمارية فى مجال ادارة المخلفات، وكذلك المبادرات الرائدة والتجريبية لتطوير اداء منظومة المخلفات



جاء ذلك بحضور وزير الانتاج الحربي والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات بوزارة البيئة والمهندس مصطفي خيرت الرئيس التنفيذى لشركة انفيرون ادابت والعديد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية وذلك بمقر المركز البيئي التعليمي.