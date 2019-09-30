Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. ابنة حارس الملوك.. هكذا نعت والدها اللواء الفغم بعد استشهاده

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:49 م
الفغم بجوار خادم
الفغم بجوار خادم الحرمين الشريفين
Advertisements
محمد علي
تداول ناشطون على موقع ”تويتر“ تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لابنة الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبد العزيز الفغم، تنعى فيه والدها بكلمات مؤثرة، وفق ما أوردت صحف سعودية.

وقالت ابنة الفغم في التسجيل: ”قفلوا بعد الفغم كل المحاضر.. آه يا غبني عليه ويا وجودي، عظم الله أجر حمران النواظر والملك سلمان والشعب السعودي“، متمنية لوالدها الرحمة والمغفرة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح اليوم السبت، عن المتحدث باسم شرطة مكة قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا "كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".

وأوضح البيان"دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، ما أدى لإصابة اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".

وأضاف"عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن".

وأكد البيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينج فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأفضل في العالم .. 5 معلومات عن اللواء الفغم حارس العاهل السعودي.. صور

مقتل عبد العزيز الفغم.. أول تعليق من تركي آل الشيخ عن استشهاد الحرس الخاص للملك سلمان.. صورة

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

أمر ملكي عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم

شاهد.. اللحظة الأخيرة في حياة قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

ظل الملك.. اللواء عبد العزيز الفغم.. معلومات لا تعرفها عن أفضل حارس شخصي بالعالم

ترشيحاتنا

النواب: اتجاه لتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية أول أكتوبر

انخفض 5 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 - 9 - 2019 في مصر عيار 21

شاب يدفن والده ظهرا ويلحق به في الثانية صباحا بالمنوفية

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور

ولي العهد السعودي : في هذه الحالة أستقيل من منصبي

جولة ليلية.. محافظ سوهاج يحيل رئيس مدينة ساقلتة للتحقيق ويستبعد رئيسي قريتين.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور

صيادة الأعشاب .. حكاية أول تجربة لتطهير المجاري المائية في أسيوط..صور

بملابس كاجوال .. ريهام أيمن تتجول فى شوارع باريس