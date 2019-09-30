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فن

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:50 م
صدى البلد
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محمد صبحى
شارك النجمان محمد حماقي وعمرو دياب في إحياء واحدة من أقوى السهرات التي ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير، وذلك خلال الإحتفال بزفاف نبيل وايرني بأحد فنادق القاهرة الجديدة. 

جاء إختيار العريس ل حماقي وعمرو دياب لإحياء حفل الزفاف معا تلبية لرغبة العروس التي تمنت أن تكون ليلة العمر مميزة بوجود نجميها الأكثر قربا لها والعريس بأغانيهما التي أضفت المزيد من أجواء الرومانسية علي حياتهما ومواقفهما العاطفية.

من جانبهما قدم حماقي ودياب خلال فقرتيهما عدد كبير من اغانيهما المميزة التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية .

كان ضمن الحضور من نجوم المجتمع والمشاهير محمد زكي وهاني عزيز وأسرته و حمدي بدر مدير أعمال حماقي  .. وغيرهم من أصدقاء العروسين.
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور
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