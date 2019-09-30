الأهلي يخوض تدريبه الرئيسي اليوم استعدادا لـ لإنتاج الحربي فى الدورى

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم على إستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها بعد غد في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدورى.



ويؤدي الأهلي مرانه تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.



ويواصل الجهاز الفني التحضير لمواجهة الإنتاج من خلال المران الفني والبدني، ودراسة فريق الإنتاج بالفيديو للوقوف على الجوانب الفنية والخططية.



وادى الفريق مرانه مساء أمس واشتمل على جانب بدني وتقسيمة، وخصص المدير الفني فقرة في نهاية المران للتصويب على المرمى.



