Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يخوض تدريبه الرئيسي اليوم استعدادا لـ لإنتاج الحربي فى الدورى

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:33 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم ابو عليم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم على إستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها بعد غد في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدورى.

ويؤدي الأهلي مرانه تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

ويواصل الجهاز الفني التحضير لمواجهة الإنتاج من خلال المران الفني والبدني، ودراسة فريق الإنتاج بالفيديو للوقوف على الجوانب الفنية والخططية.

وادى الفريق مرانه مساء أمس واشتمل على جانب بدني وتقسيمة، وخصص المدير الفني فقرة في نهاية المران للتصويب على المرمى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خططي وتكتيكي.. تفاصيل التدريب الأول لـ الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر

كواليس جلسة سيد عبدالحفيظ مع رينيه فايلر قبل السفر لغينيا الاستوائية

الأهلي يختتم مرانه الرئيسي على ملعب مالابو

استعدادات مكثفة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر .. اقرأ التفاصيل

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا للزمالك.. غدا

اليوم| الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الزمالك

ترشيحاتنا

أول رد فعل من صالح جمعة عقب انتظامه بـ مران الأهلي

أنيقة وعلى الموضة.. 20 صورة لإطلالات رضوى الشربيني في عيد ميلادها

بعد مرضها.. هنا الزاهد تنشر صورة جديدة من المالديف

بملابس كلاسيك.. نيرمين الفقى فى أحدث ظهور لها

الزمالك يرسل حافلة لـ جينيراسيون لهذ السبب

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن فريق جينراسيون فوت السنغالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة صفار الأسنان في المنزل.. 6 طرق غير مكلفة لـ جمال ابتسامتك

لعشاق سيارات الدفع الرباعي.. دفندر 2020 بتكنولوجيا القيادة عن بعد.. صور

الحادث كبير وليس سهلا.. قطار الحرمين ظل يحترق 15 ساعة.. أمير مكة يكشف تفاصيل مهمة | صور