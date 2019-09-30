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أخبار العالم

عاصفة بسرعة 110 كم تقتل شخصا وتعطل حركة القطارات شمال ألمانيا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:38 م
صدى البلد
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رويترز
عطلت عاصفة مصحوبة برياح شديدة حركة القطارات في شمال ألمانيا اليوم الاثنين وأودت بحياة رجل سقطت شجرة على سيارته.

وقالت شركة دويتشه بان المشغلة للسكك الحديدية في ألمانيا على تويتر إن خدمات المسافات الطويلة على خطي برلين-هامبورج وبرلين-هانوفر وغيرها توقفت.

وقالت صحيفة في هانوفر إن قطارا فائق السرعة اصطدم بشجرة سقطت في طريقه شرقي المدينة ما أدى لإصابة السائق كما تضررت الأسلاك التي تعلو القطار وعدة أبراج كهربية.

وأضافت الصحيفة أن الركاب، وعددهم 250، غادروا القطار دون أن يلحق بهم أذى.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 41 عاما لقي حتفه عندما عجز عن النزول من سيارته بعد أن سقطت عليها الشجرة وهو في طريقه إلى بلدة ويتنبرج التي تبعد نحو 85 كيلومترا جنوب غربي برلين.

وكانت خدمة الطقس الرسمية (دي.دبليو.دي) قد حذرت في الصباح من رياح شديدة متفرقة تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة في شمال شرق ألمانيا ومن المتوقع أن تخف حدة الرياح في وقت لاحق اليوم.
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