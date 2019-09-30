"صناعة النواب" تدعو مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار الأمر الذى يسهم فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألماني.



وثمن "عامر" لقاء وزير المالية، بالدكتور سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة اليوم، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الألماني، خاصة فى مجالات النقل والكهرباء وصناعة السيارات.



ودعا "عامر" مجتمع الأعمال الألمانى للاستثمار فى مدينة النسيج بالسادات والتى تعتزم مصر إنشاءها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس فى مصر حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعًا وبذلك تعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة التى تعمل مصر على تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال بالإضافة إلى الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال انشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين.



وأكد رئيس صناعة النواب حرص وزارة المالية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها فى مصر والتى بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضى الأمر الذى لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الالمانية.



وأشار إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة فى مجال التصنيع والميكنة والتحول الرقمى الأمر الذى يسهم فى تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها.