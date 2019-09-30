للتوعية بخطورة الشائعات.. حملات طرق الأبواب تجوب قرى كفر الشيخ

تواصلت فعاليات حملة طرق الأبواب بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدي أمانة"، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.





استهدفت الحملة توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، فضلًا عن توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.





نجحت الحملة خلال اليوم الثاني في الوصول إلى 15987 سيدة ورجلًا من خلال زيارة قري الحصفة والعباسية وأبورية والرغامة بمركز الرياض وقري كوم الحجنة والكراكات والعالمية والكوم الطويل بمركز بيلا وقري الحماد والشهابية والساحل البحري والساحل القبلي بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، واستعانت في ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفروع بالمحافظة.



