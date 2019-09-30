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محافظات

للتوعية بخطورة الشائعات.. حملات طرق الأبواب تجوب قرى كفر الشيخ

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:57 م
حملات طرق الأبواب
حملات طرق الأبواب تجوب قرى كفر الشيخ
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محمود زيدان
تواصلت فعاليات حملة طرق الأبواب بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدي أمانة"، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

استهدفت الحملة توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، فضلًا عن توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

نجحت الحملة خلال اليوم الثاني في الوصول إلى 15987 سيدة ورجلًا من خلال زيارة قري الحصفة والعباسية وأبورية والرغامة بمركز الرياض وقري كوم الحجنة والكراكات والعالمية والكوم الطويل بمركز بيلا وقري الحماد والشهابية والساحل البحري والساحل القبلي بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، واستعانت في ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفروع بالمحافظة. 

وأكدت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن الهدف من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث علي أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.
للتوعية بخطورة الشائعات.. حملات طرق الأبواب تجوب قرى كفر الشيخ
للتوعية بخطورة الشائعات.. حملات طرق الأبواب تجوب قرى كفر الشيخ
للتوعية بخطورة الشائعات.. حملات طرق الأبواب تجوب قرى كفر الشيخ
للتوعية بخطورة الشائعات.. حملات طرق الأبواب تجوب قرى كفر الشيخ
للتوعية بخطورة الشائعات.. حملات طرق الأبواب تجوب قرى كفر الشيخ
للتوعية بخطورة الشائعات.. حملات طرق الأبواب تجوب قرى كفر الشيخ
للتوعية بخطورة الشائعات.. حملات طرق الأبواب تجوب قرى كفر الشيخ
للتوعية بخطورة الشائعات.. حملات طرق الأبواب تجوب قرى كفر الشيخ
للتوعية بخطورة الشائعات.. حملات طرق الأبواب تجوب قرى كفر الشيخ
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