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فن

700 ألف مشاهدة.. سقفة تتصدر يوتيوب بعد طرحها بساعات

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:28 م
أغنية سقفة
أغنية سقفة
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سعيد فراج
تمكنت أغنية سقفة وهى الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة في دورته الثالثة من تصدر الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها بساعات قليلة.

حققت الأغنية 700 ألف مشاهدة، بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 27 سبتمبر الجاري.

"‎وسقفة سقفه سقفه .. ‎واقفين مع بعض أحلي واقفة .. ‎والدنيا علينا شاهدة شايفة .. ‎حلمنا اتحول افلام.. على حب الفن بنتجمع مع بعض .. ‎باليل دي نجوم في السما ونجوم موجود زيها عـ الارض .. من حلم صغير دي الدنيا شافتنا .. دي السما سقفنا والجونة أرضنا عالبحر دي لمتنا".

أغنية "سقفة" غناء وألحان أحمد الروبي، وكلمات: أحمد الروبي، ورامز يوسف، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.
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