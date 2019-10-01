سلامة الغذاء.. توضح مدة صلاحيات الأغذية.. وكيفية ترتيب الثلاجة

قالت الدكتورة شيرين زكي عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيسة لجنة سلامة الغذاء، ان كل رف من ارفف الثلاجة مخصص لحفظ أنواع معينة من المواد الغذائية.



وأوضح عضو المجلس، ان بعض ربات البيوت يستخدمن مفارش أرفف الثلاجة وهو شئ في منتهى السوء ،لان المفارش تحجب تخلل الهواء البارد بين الأطعمة وتخل بدورة الهواء السليمة داخل الثلاجة.



وافادت زكي، ان ترتيب المواد الغذائية على أرفف الثلاجة كالاتي:



الرف العلوي :



مخصص للطعام الجاهز للأكل دون ان يتم طهيه او معاملته حراريًا.



الرف الثاني :



تشمل هذه الفئة الأطعمة التي سيتم تسخينها على درجات حرارة 135 درجة فهرنهايت 57 درجة مئوية ، والتي لا يتم تضمينها في الفئات الأخرى



الرف الثالث :



145 درجة فهرنهايت (63 درجة مئوية)



الأطعمة التي يجب طهيها إلى درجات حرارة تصل إلى 63 درجة مئوية ، وتشمل المأكولات البحرية الكاملة ؛ قطع كاملة من لحم البقر ، ولحم العجل البتلو ، ولحم الضأن ... وتشمل هذه الفئة أيضًا البيض النيء الذي سوف يتم طهيه وسيقدم ساخنًا .



الرف الرابع :



155 درجة فهرنهايت (68 درجة مئوية)



يشمل اللحوم المطحونة أو المتبلة أو التي تم ترقيق وتطرية أنسجتها استعدادًا لطهوها ، واللحوم المفرومة .



الرف السفلي :



165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية)



يجب أن يحتفظ الرف السفلي بالمواد الغذائية التي سيتم معاملتها بأعلى درجات حرارة للطهي .



وتوضع الخضراوات في الأدراج المخصصة لها في الثلاجة يشمل ذلك جميع الدواجن (الديك الرومي أو البط أو الدجاج أو الطيور) وحيث أن الدواجن تحتوي على معدل سوائل أعلى وقد تلوث الطعام اذا ما تساقطت سوائلها الانفصالية عليه .



على الرغم من أن الثلاجات تبطئ نمو الميكروبات مسببات الأمراض ، لكن يجب أن نتذكر أنها لا توقف عملية الإفساد، ومعرفة الوقت المناسب للتخلص من الطعام الفاسد يمكن أن يساعدك في الحفاظ على سلامتك أنت وأولادك



غالبًا ما يمكن الاحتفاظ ببقايا الطعام لبضعة أيام ، لكن يجب التخلص منها قبل أن تفسد، ويجب عدم استهلاك الأطعمة التي تم تركها خارج الثلاجة لمدة تزيد عن ساعتين ، حتى لو تم وضعها في الثلاجة.



يجب ملاحظة إن الدواجن النيئة تحتوي على كمية كبيرة من السوائل والتي تكون مصحوبة بعصارة وافرازات ودماء الدجاجة ، لذلك فمعدل فسادها وتغير رائحتها ولونها أسرع من اللحوم ، لذلك فمدة صلاحية الدواجن النيئة في الثلاجة يومان فقط على أقصى تقدير لتفادي تغير رائحتها ولونها ويفضل نزعها من اطباق الفوم والغلاف البلاستيكي الذي يساهم في تغير رائحتها ، ووضعها في علب محكمة او أكياس بلاستيكية مخصصة لحفظ الطعام ، ويجب غسلها جيدا بالماء والخل قبل حفظها في الثلاجة لإطالة فترة صلاحيتها والتخلص من الميكروبات العالقة بها .





أطعمة مدة صلاحيتها حتى 2 يوم:



يفضل ان تكون مدة صلاحية اللحوم المفرومة لا تتجاوز يومان ، لارتفاع محتواها من الدهون والذي يعمل على سرعة إفسادها وتغير لونها ورائحتها .



أطعمة مدة صلاحيتها حتى 3 أيام :



لحوم البقر المطهوة ​​

الديك الرومي

لحم العجل او البتلو

لحم الضأن

اللحوم المخصصة لعمل الحساء.

الدجاج الكامل أو ديك رومي

الأسماك الطازجة والمحار.



أطعمة مدة صلاحيتها حتى 4 أيام :



أطباق البيض المطهو سابقا كالبيض المسلوق

الشوربة

طواجن اللحم المطهي

الفطائر بأنواعها كالباتيه والكرواسون



أطعمة مدة صلاحيتها حتى 5 أيام :



معلبات اللانشون والبلوبيف التي سبق فتحها والمدون عليها تحفظ في الثلاجة

التونة

المكرونة



عند ظهور اي علامات فساد وتغير في الطعم او الرائحة او اللون قبل مرور تلك المدة فيجب التخلص فورا من الطعام الفاسد ، وهذا يقلل كثيرًا من الإصابة بالأمراض المرتبطة بسوء حفظ الغذاء .