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حوادث

وزير الداخلية يسمح لـ43 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:59 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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اسلام مقلد
نشرت الجريدة الرسمية قرارى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقمى 1533 و1534 لسنة 2019، بالسماح لـ 43 مواطنا بحمل جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وزير الداخلية يسمح لـ43 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
وزير الداخلية يسمح لـ43 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
وزير الداخلية يسمح لـ43 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
وزير الداخلية يسمح لـ43 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
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