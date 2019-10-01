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مرأة

زيت جوز الهند وأهم استخداماته.. رقم 3 سيبهرك

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:35 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يعتبر زيت جوز الهند من أهم الزيوت التى تساعد فى التخلص من التجاعيد، ومن أقوى مرطبات البشرة التى تجعلها ناعمة ونضرة.

ويعد من أفضل الزيوت المضادة للأكسدة وقدم موقع بولد سكاى أهم استخدامات زيت جوز الهند.

1 زيت جوز الهند مع الكركم
ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
رشة من الكركم
نخلطهما معًا ونتركه لمدة 20 دقيقة

2 زيت جوز الهند مع اللبن والليمون
ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
ملعقة صغيرة من اللبن
بضع قطرات من عصير الليمون
نخلطها معًا ونتركها لمدة 15 دقيقة

3 زيت جوز الهند مع الخروع
ملعقة صغيرة من جوز الهند
ملعقة صغيرة من زيت الخروع
نخلطها معًا ونتركها طوال الليل للتخلص من التجاعيد
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