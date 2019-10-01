Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كندة حنا تتألق بإطلالة عصرية من أستراليا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
نشرت الفنانة كندة حنا صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كندة بشورت قصير باللون الأسود وتي شيرت كت باللون اللبنى ، وارتدت جاكيت باللون الأسود ، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.

وتركت كندة شعرها منسدلًا بطريقة رائعة ، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية للعيون، وأحمر شفاه باللون البيج.

ولم تتكلف بكثير من الاكسسوارات واكتفت بسلسلة بسيطة تتناسب مع إطلالتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الأسود اللامع.. هيدى كرم تظهر بإطلالة ساحرة

من البيت.. جيسى عبده بإطلالة عصرية

وسط الطبيعة.. كندة حنا بإطلالة شبابية أنيقة

بـ توب لامع.. إيناس الدغيدى فى إطلالة أنيقة من الجونة

بـ حقيبة غريبة.. إنجى وجدان على إنستجرام

بـ فستان أنيق.. لارا إسكندر تتألق بإطلالة جديدة

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يدرس الرحيل في الميركاتو الشتوي

جريمة قتل بشعة.. التحريات تكشف تفاصيل جريمة قتل سيدة أبو النمرس

كابتن منتخب مصر التاريخى يتحفظ على منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

رونالدو يصدم عشاقه بشأن موعد اعتزاله

حب يشغل دماغه.. القبض على مجرم هارب في مكان لم يخطر ببال أحد

نفس التمارين والملابس .. شاهد نرمين الفقي تقلد ياسمين صبري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو تخطط لزيارة السعودية.. قواعد مهمة للباس والآداب العامة لزوار المملكة ..صور

أيها أجمل.. شاهد هنا شيحة تتألق بـ 7 فساتين ملفتة في مهرجان الجونة

موظفة متهورة تضع مادة مخدرة في طعام زميلتها بالعمل.. شاهد ما حدث!