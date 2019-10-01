كندة حنا تتألق بإطلالة عصرية من أستراليا

نشرت الفنانة كندة حنا صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت كندة بشورت قصير باللون الأسود وتي شيرت كت باللون اللبنى ، وارتدت جاكيت باللون الأسود ، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.
وتركت كندة شعرها منسدلًا بطريقة رائعة ، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية للعيون، وأحمر شفاه باللون البيج.
ولم تتكلف بكثير من الاكسسوارات واكتفت بسلسلة بسيطة تتناسب مع إطلالتها.
وظهرت كندة بشورت قصير باللون الأسود وتي شيرت كت باللون اللبنى ، وارتدت جاكيت باللون الأسود ، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.
وتركت كندة شعرها منسدلًا بطريقة رائعة ، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية للعيون، وأحمر شفاه باللون البيج.
ولم تتكلف بكثير من الاكسسوارات واكتفت بسلسلة بسيطة تتناسب مع إطلالتها.