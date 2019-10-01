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حوادث

التأديبية تجازى مدير بنك وآخرين ارتكبوا مخالفات مالية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:00 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة بخصم أجر 5 أيام من راتب مراقب بنك، وغرمت كل من مدير بنك سابق، ومدير إدارة مبيعات بنك سابق، بغرامة تعادل الأجر الإجمالى لكلًا منهما، لخروجهم على مقتضى العمل الوظيفى والمساس بمصلحة الدولة المالية.

أكدت المحكمة، بأن المحال الأول بصفته مراقب وقع على الصفحة الأولى لدفتر ورقى كبدل فاقد منفردا قبل تسلمه إلى نجل العميل رغم عدم اختصاصه وبالمخالفة للتعليمات.

تقاعس المحال الثانى بصفته مديرًا للبنك عن اتخاذ الإجراءات الادارية نحو شكوى العميل بوجود عجز برصيده المالي بدفتر التوفير قدره 100 ألف جنيه وبدون سبب قانونى، كما قام بتسليم دفتر عميل إلى الصراف لشطب معاملة سحب مبلغ 70 ألف جنيه وقيدها بعدد 3 معاملات دون التحقق من صحة تلك المعلومات.
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