بنزيما يقود ريال مدريد أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي كلوب بروج البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وخسر ريال مدريد أولى مبارياته في البطولة في الجولة الماضية أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة ، ليتذيل المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى : تيبو كورتوا



خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز



خط الوسط : كاسميرو - توني كروس - لوكا مودريتش



خط الهجوم : لوكاس فاسكيز - إيدين هازارد - كريم بنزيما



وتقام المباراة في السابعة إلا خمس دقائق على ملعب السنتايجو برنابيو معقل الفريق الملكي ريال مدريد.

