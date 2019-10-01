Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

"الشباب والرياضة" تطلق برنامج إدارة الأزمات وحل المشكلات

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:59 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أطلقت وزارة الشباب والرياضة برنامج " إدارة الأزمات وحل المشكلات" لمحاولة تفادي الكثير من الاثار السلبية التي يتعرض لها الشباب في شتى المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والدينية بمشاركة 1020 شابا وفتاه من مختلف محافظات الجمهورية وتستمر حتى مايو2020 ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز التعليم المدني بكل من "الأقصر ، الجزيرة، الفيوم، البحيرة، دمياط ".

ويهدف البرنامج الى إعداد جيل من الشباب قادر على إدارة الأزمات والتعامل بفاعلية مع المشكلات التي يمر بها لتفاديها بطريقة علمية ولبث روح الولاء والانتماء لديهم وتعريفهم بالتحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي المصري وسبل مواجهتها وذلك من خلال محاضرات تفاعلية وورش عمل يدور خلالهما مناقشات عملية وتدريبية متعددة.

ويتضمن البرنامج عدة محاور هي (مدخل الى مفاهيم إدارة الأزمات، التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، أساليب تحليل المواقف الطارئة واتخاذ القرار ، ورش عمل وتطبيقات عملية لإدارة الأزمات ).
Advertisements

ترشيحاتنا

خد كاس وشجع منتخب .. قطر تتسلح بالخمور والكحول في كأس العالم 2022

بمكياج جذاب .. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

لو تخطط لزيارة السعودية.. قواعد مهمة للباس والآداب العامة لزوار المملكة ..صور

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن البطاقات.. فيديو

رونالدو يصدم عشاقه بشأن موعد اعتزاله

الكاف يحسم مصير الزمالك وجينيراسيون السنغالى من قرعة دورى أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا حداد فى عيد ميلادها

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور