"الشباب والرياضة" تطلق برنامج إدارة الأزمات وحل المشكلات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برنامج " إدارة الأزمات وحل المشكلات" لمحاولة تفادي الكثير من الاثار السلبية التي يتعرض لها الشباب في شتى المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والدينية بمشاركة 1020 شابا وفتاه من مختلف محافظات الجمهورية وتستمر حتى مايو2020 ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز التعليم المدني بكل من "الأقصر ، الجزيرة، الفيوم، البحيرة، دمياط ".



ويهدف البرنامج الى إعداد جيل من الشباب قادر على إدارة الأزمات والتعامل بفاعلية مع المشكلات التي يمر بها لتفاديها بطريقة علمية ولبث روح الولاء والانتماء لديهم وتعريفهم بالتحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي المصري وسبل مواجهتها وذلك من خلال محاضرات تفاعلية وورش عمل يدور خلالهما مناقشات عملية وتدريبية متعددة.



ويتضمن البرنامج عدة محاور هي (مدخل الى مفاهيم إدارة الأزمات، التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، أساليب تحليل المواقف الطارئة واتخاذ القرار ، ورش عمل وتطبيقات عملية لإدارة الأزمات ).