Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم الوضوء مع وجود كريم أو زيت أو مراهم على الشعر والبشرة .. الإفتاء تجيب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:56 م
الوضوء مع وجود كريم
الوضوء مع وجود كريم على الشعر والوجه
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
حكم الوضوء مع وجود كريم على الشعر والبشرة، فاستعمال المواد المرطبة للشعر أو للجلد «الكريمات» إذا كانت لها جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الشعر فلا يصح الوضوء مع وجودها لأنها تكون حائلًا يمنع وصول الماء إلى الأعضاء، والواجب إزالتها عند إرادة الوضوء.

إذا استعمل الإنسان الكريمات أو الأدهان في الشعر أو على عضو من أعضاء الوضوء، فإما أن يبقى الدهن أو «الكريم» جامدًا له جرم فحينئذ لا يصح الوضوء بل تجب إزالته قبل أن يتوضأ المصلي، وإذا توضأ والحال هكذا فلا تصح الطهارة مع وجود ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، وأما إذا لم يبق للدهن أو الكريم جرم وإنما بقي أثره على الشعر أو اليد كلمعان الشعر أو رطوبة اليد فإن ذلك لا يضر، وأن وضع الكريمات على الجلد أو الشعر بعد الوضوء لا ينقض الوضوء.

حكم الوضوء مع وجود زيت الشعر
وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم صحة الوضوء حال وجود «دهانات» على الشعر مثل الزيت والكريم.

وقال إن الإنسان إذا استعمل الدهن «الكريم والزيت» على رأسه، وكان جامدًا ويمنع وصول الماء إلى الشعر، فلابد أن يزيل ذلك قبل الضوء لكي تصح طهارته.

وأضاف «ممدوح»، خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أما إذا كان الزيت لا يمنع وصول الماء الشعر فإنه لا يضر وإن بقى أثر الزيت على الرأس، والوضوء صحيح.

ولفت مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إلى أن الرأس يمسح ولا يغسل في الوضوء، ويجوز للإنسان أن يبل شعرة واحدة ويجزئ ذلك، أو أن يخصص جزءًا من الشعر الموجود أعلى الأُذن ويمسح عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء: لون الأظافر لا يمنع من صحة الوضوء

حكم الوضوء مع وجود زيت على الجسم.. البحوث الإسلامية يجيب

ترشيحاتنا

ماني معلقا على أزمته مع محمد صلاح: مش شايفني في الملعب

شاهد.. تركي آل شيخ يهين أمير قطر بهذه الطريقة

صدمة في الإنتر قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

لو تخطط لزيارة السعودية.. قواعد مهمة للباس والآداب العامة لزوار المملكة ..صور

ميتشو يصعد 4 لاعبين من ناشئي الزمالك .. لهذا السبب

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزيمة قاسية على وجه أمير قطر بسبب السعودية.. صور

فى عيد ميلادها.. البساطة عنوان إطلالات هازال كايا.. صور

محتشمة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا حداد فى عيد ميلادها