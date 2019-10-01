اخبار الحوادث.. إخلاء سبيل المتهمين بإحياء رابطة الألتراس.. ضبط سيدة أنشأت أكاديمية وهمية.. حريق ضخم بسنترال الغردقة المؤبد لعربي ترويج للهيروين

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
إخلاء سبيل 4 متهمين بإحياء رابطة ألتراس الأهلي بضمان محل الإقامة
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل 4 من مشجعي النادي الأهلي المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، بضمان محل الإقامة، علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية..للمزيد اضغط هنا.
إخلاء سبيل 4 متهمين بإحياء رابطة ألتراس الأهلي بضمان محل الإقامة
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل 4 من مشجعي النادي الأهلي المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، بضمان محل الإقامة، علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية..للمزيد اضغط هنا.
ضبط سيدة أنشأت أكاديمية وهمية لـ تزوير الشهادات الدراسية بكفر الشيخ.. فيديو
تمكن رجال الأمن من ضبط إحدى السيدات لقيامها بإدارة أكاديمية وهمية بكفر الشيخ، وترويجها شهادات دراسية مزورة..للمزيد اضغط هنا.
ضبط 40 ألف قرص مخدر مع تجار فى الإسكندرية.. فيديوا
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار فى الأقراص المخدرة وبحوزتهم 40 ألف قرص مخدر..للمزيد اضغط هنا.
حريق ضخم بالسنترال السياحي بمدينة الغردقة .. صور
نشب منذ قليل حريق ضخم في السنترال السياحى، بطريق الشيراتون، بمدينة الغردقة، مما أدى إلى ارتفاع النيران والأدخنة بالمنطقة، دون معرفة الأسباب، وتم إخطار غرفة الحماية المدنية بالحريق..للمزيد اضغط هنا.
بعد سقوط الجاني .. صور جديدة من محيط منزل مذبحة أبو النمرس.. شاهد
وانتشرت قوات الامن بمحيط المنزل اثناء عمل ضباط المباحث وفريق النيابة العامة لحين انتهاء مناظرة الجثث ومناقشة واستجواب الجيران..للمزيد اضغط هنا.
فحص خلافات الزوج والأسرة واستجواب الجيران.. آخر تطورات لغز مذبحة أبو النمرس
تواصل مباحث الجيزة جهودها لكشف ملابسات مذبحة أبو النمرس الأسرية بعد مقتل ربة منزل وابنتها والشروع في قتل ابنها..للمزيد اضغط هنا.
تأجيل دعوى بطلان قرار فرض رسوم على طلاب ابتدائى
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامى بالنقض وحميدو جميل البرنس المحامى، على القرار الصادر من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والذى يتضمن الزام أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها وطلاب الصف الأول والثانى الابتدائى بدفع مبلغ 300 جنيه قيمة كتب الطلاب، لصالح شركة لونج مان بالأمر المباشروبالمخالفة لمجانية التعليم لجلسة 13 أكتوبر الجارى ..للمزيد اضغط هنا.
المؤبد لعربي وآخر بتهمة جلب وترويج الهيروين فى المطرية
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، عاطلين بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطة فى الاتجار فى المواد بدائرة قسم شرطة المطرية..للمزيد اضغط هنا.
تمكن رجال الأمن من ضبط إحدى السيدات لقيامها بإدارة أكاديمية وهمية بكفر الشيخ، وترويجها شهادات دراسية مزورة..للمزيد اضغط هنا.
ضبط 40 ألف قرص مخدر مع تجار فى الإسكندرية.. فيديوا
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار فى الأقراص المخدرة وبحوزتهم 40 ألف قرص مخدر..للمزيد اضغط هنا.
حريق ضخم بالسنترال السياحي بمدينة الغردقة .. صور
نشب منذ قليل حريق ضخم في السنترال السياحى، بطريق الشيراتون، بمدينة الغردقة، مما أدى إلى ارتفاع النيران والأدخنة بالمنطقة، دون معرفة الأسباب، وتم إخطار غرفة الحماية المدنية بالحريق..للمزيد اضغط هنا.
بعد سقوط الجاني .. صور جديدة من محيط منزل مذبحة أبو النمرس.. شاهد
وانتشرت قوات الامن بمحيط المنزل اثناء عمل ضباط المباحث وفريق النيابة العامة لحين انتهاء مناظرة الجثث ومناقشة واستجواب الجيران..للمزيد اضغط هنا.
فحص خلافات الزوج والأسرة واستجواب الجيران.. آخر تطورات لغز مذبحة أبو النمرس
تواصل مباحث الجيزة جهودها لكشف ملابسات مذبحة أبو النمرس الأسرية بعد مقتل ربة منزل وابنتها والشروع في قتل ابنها..للمزيد اضغط هنا.
تأجيل دعوى بطلان قرار فرض رسوم على طلاب ابتدائى
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامى بالنقض وحميدو جميل البرنس المحامى، على القرار الصادر من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والذى يتضمن الزام أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها وطلاب الصف الأول والثانى الابتدائى بدفع مبلغ 300 جنيه قيمة كتب الطلاب، لصالح شركة لونج مان بالأمر المباشروبالمخالفة لمجانية التعليم لجلسة 13 أكتوبر الجارى ..للمزيد اضغط هنا.
المؤبد لعربي وآخر بتهمة جلب وترويج الهيروين فى المطرية
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، عاطلين بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطة فى الاتجار فى المواد بدائرة قسم شرطة المطرية..للمزيد اضغط هنا.