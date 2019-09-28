اخبار الحوادث.. ضبط خال الطفلة جنة المتهم الرئيسى فى تعذيبها.. المتهم بقتل مجذوب الواحات: اغتصبته وتركته فاقدا للوعي

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
اعتاد ممارسة الشذوذ مع الرجال والأطفال.. المتهم بقتل مجذوب الواحات يعترف بجريمته
في اخبار الحوادث أنه أدلى المتهم بقتل مجذوب بالواحات البحرية بعد هتك عرضه واغتصابه باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة حيث قرر أنه عقب انتهاؤه من اغتصاب المجني عليه تركه فاقدا الوعي ولم يكن يعلم بوفاته.. للمزيد اضغط هنا
ماتصدقش ومتقلقش.. أغنية جديدة من وزارة الداخلية للشعب المصرى.. فيديو
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أعد أغنية جديدة تحت عنوان «ماتصدقش ومتقلقش»، لحث المصريين على عدم تصديق الشائعات.. للمزيد اضغط هنا
بعد وفاتها متأثرة بإصاباتها.. ضبط خال الطفلة جنة المتهم الرئيسى فى تعذيبها
و جاء بـ اخبار الحوادث أن مباحث شربين ألقت القبض على شقيق والدة الطفلة "جنة" والمتهم الرئيسي في تعذيبها مع جدتها، مما أسفر عن وفاتها والذي هرب منذ اكتشاف الواقعة ويدعى رضا .ع .ا 13 عاما وتبين أنه قاصر.. للمزيد اضغط هنا
النيابة أمرت بحبسه.. الميكانيكي المتهم بقتل جامع قمامة بالوراق: تحرش بزوجتي فانتقمت منه
وجاء بـ اخبار الحوادث أن نيابة الوراق أمرت بحبس ميكانيكي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل جمع قمامة طعنا وإلقاء جثته أعلى الطريق الدائري.. للمزيد اضغط هنا
زوج يذبح زوجته ويطعنها بالصدر بسبب خلافات عائلية بكفرالزيات
أقدم زوج فى العقد الرابع من عمره على قتل زوجته داخل المنزل بمسقط رأسهما بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية بسبب خلافات عائلية، وهو ما دفع الزوج الى التجرد من كافة المشاعر الإنسانية وذبحها بواسطة "سكين" أمام أعين أبنائه وتركها هاربا، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
مفاجأة في قضية الطفلة جنة.. الكشف الطبى يثبت تعرض شقيقتها للتعذيب على يد جدتها
وجاء بـ اخبار الحوادث أن نيابة شربين استمعت إلى أقوال الطفلة أمانى شقيقة الطفلة "جنة "، التي راحت ضحية تعذيب جدتها، بعدما تبين من الكشف الطبى عليها وجود آثار تعذيب على ظهرها وبطنها وأعضائها التناسلية أيضا.. للمزيد اضغط هنا
استعرضوا القوة وأتلفوا ممتلكات.. السجن سنة مع الشغل لـ 4 متهمين في حرق نقطة شرطة المنيب
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بالسجن سنة مع الشغل لـ 4 متهمين فى إعادة محاكمتهم بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014.. للمزيد اضغط هنا
من فني ألوميتال إلى متطرف.. 20 معلومة عن حياة إرهابي حلوان بعد حكم الإعدام
تحول من فنى ألوميتال، وشاب ملتزم دينيًا، إلى شخص يتبنى أفكار الجهاد والتكفير التي تسللت إلى عقله؛ لينتهي به المطاف خلف القضبان بعد ارتكابه حوادث إرهابية ضد أفراد الشرطة والإخوة الأقباط، حتى أحالت محكمة الجنايات أوراقه لفضيلة المفتي، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
بالأسماء.. إحالة أوراق 7 متهمين للمفتي في قضية خلية ميكروباص حلوان
وجاء بـ اخبار الحوادث أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، أحالت أوراق 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، لفضيلة المفتي، وحددت جلسة 12 نوفمبر للنطق بالحكم.. للمزيد اضغط هنا
اعتاد ممارسة الشذوذ مع الرجال والأطفال.. المتهم بقتل مجذوب الواحات يعترف بجريمته
في اخبار الحوادث أنه أدلى المتهم بقتل مجذوب بالواحات البحرية بعد هتك عرضه واغتصابه باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة حيث قرر أنه عقب انتهاؤه من اغتصاب المجني عليه تركه فاقدا الوعي ولم يكن يعلم بوفاته.. للمزيد اضغط هنا
ماتصدقش ومتقلقش.. أغنية جديدة من وزارة الداخلية للشعب المصرى.. فيديو
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أعد أغنية جديدة تحت عنوان «ماتصدقش ومتقلقش»، لحث المصريين على عدم تصديق الشائعات.. للمزيد اضغط هنا
بعد وفاتها متأثرة بإصاباتها.. ضبط خال الطفلة جنة المتهم الرئيسى فى تعذيبها
و جاء بـ اخبار الحوادث أن مباحث شربين ألقت القبض على شقيق والدة الطفلة "جنة" والمتهم الرئيسي في تعذيبها مع جدتها، مما أسفر عن وفاتها والذي هرب منذ اكتشاف الواقعة ويدعى رضا .ع .ا 13 عاما وتبين أنه قاصر.. للمزيد اضغط هنا
النيابة أمرت بحبسه.. الميكانيكي المتهم بقتل جامع قمامة بالوراق: تحرش بزوجتي فانتقمت منه
وجاء بـ اخبار الحوادث أن نيابة الوراق أمرت بحبس ميكانيكي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل جمع قمامة طعنا وإلقاء جثته أعلى الطريق الدائري.. للمزيد اضغط هنا
زوج يذبح زوجته ويطعنها بالصدر بسبب خلافات عائلية بكفرالزيات
أقدم زوج فى العقد الرابع من عمره على قتل زوجته داخل المنزل بمسقط رأسهما بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية بسبب خلافات عائلية، وهو ما دفع الزوج الى التجرد من كافة المشاعر الإنسانية وذبحها بواسطة "سكين" أمام أعين أبنائه وتركها هاربا، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
مفاجأة في قضية الطفلة جنة.. الكشف الطبى يثبت تعرض شقيقتها للتعذيب على يد جدتها
وجاء بـ اخبار الحوادث أن نيابة شربين استمعت إلى أقوال الطفلة أمانى شقيقة الطفلة "جنة "، التي راحت ضحية تعذيب جدتها، بعدما تبين من الكشف الطبى عليها وجود آثار تعذيب على ظهرها وبطنها وأعضائها التناسلية أيضا.. للمزيد اضغط هنا
استعرضوا القوة وأتلفوا ممتلكات.. السجن سنة مع الشغل لـ 4 متهمين في حرق نقطة شرطة المنيب
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بالسجن سنة مع الشغل لـ 4 متهمين فى إعادة محاكمتهم بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014.. للمزيد اضغط هنا
من فني ألوميتال إلى متطرف.. 20 معلومة عن حياة إرهابي حلوان بعد حكم الإعدام
تحول من فنى ألوميتال، وشاب ملتزم دينيًا، إلى شخص يتبنى أفكار الجهاد والتكفير التي تسللت إلى عقله؛ لينتهي به المطاف خلف القضبان بعد ارتكابه حوادث إرهابية ضد أفراد الشرطة والإخوة الأقباط، حتى أحالت محكمة الجنايات أوراقه لفضيلة المفتي، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
بالأسماء.. إحالة أوراق 7 متهمين للمفتي في قضية خلية ميكروباص حلوان
وجاء بـ اخبار الحوادث أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، أحالت أوراق 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، لفضيلة المفتي، وحددت جلسة 12 نوفمبر للنطق بالحكم.. للمزيد اضغط هنا