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حوادث

تأجيل دعوى بطلان قرار فرض رسوم على طلاب ابتدائى

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:13 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامى بالنقض وحميدو جميل البرنس المحامى، على القرار الصادر من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والذى يتضمن الزام أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها وطلاب الصف الأول والثانى الابتدائى بدفع مبلغ 300 جنيه قيمة كتب الطلاب، لصالح شركة لونج مان بالأمر المباشروبالمخالفة لمجانية التعليم لجلسة 13 أكتوبر الجارى .

ذكر الطعن الذى حمل رقم 63995 لسنة 73 قضائية، وأختصم وزير التعليم ورئيس قطاع التعليم بصفتيهما، أن المنشور رقم 2903 لسنة 2019، خالف المادة رقم 19 من الدستور التى كفلت مجانية التعليم لجميع المواطنين بمرحلة التعليم الاساسى، وكذلك مخالفتها للمادة الثالثة من القانون رقم 139 لسنة 1981 التى نصت على مجانية التعليم .
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