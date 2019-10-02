كارثة.. جِل التسنين فيه سم قاتل.. وهذه هي البدائل

بعد رصد منظمة الغذاء والدواء FDA لـ 22 حالة من الاطفال من عمر خمس شهور لـ 3 سنوات، دخلا طوارئ المستشفيات ، ووفاة بعضهم بسبب جرعات زائدة او استعمال خاطئ لـ"جِلّ التسنين" او ما يعرف بـ جيل الفم المستخدم لعلاج آلام التسنين والمحتوي على مخدر موضعي "ليدوكايين".





قال الدكتور الشربيني محمد أخصائي الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى بلقاس العام، ان جل التسنين، والذي يستخدمه معظم الآباء لتسكين آلام اللثة، ومع استخدام الجرعات الزائدة يمكن ان يجعل الطفل يتعرض لبعض الآثار السلبية الخطيرة، والتي يمكن ان تؤدي إلى الوفاة، وتشمل:





1- نوبات تشنج.

2- زيادة عصبية وهياج الطفل.

3- اضطراب في نظام ضربات القلب.

4- أضرار بالجهاز العصبي.

5- ترجيع وصرع.

6- اضطراب في الرؤية.

7- الوفاة.

8- الانيميا، وتسبب عجز الهيموجلوبين عن حمل الاكسجين للخلايا وهي حالة مهددة للحياة.





وأشار الدكتور الشربيني محمد، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى أن أسماء هذا الجِلّ والمتوفرة في الأسواق المصرية هي "أوراكيور جل Oracure gel، ميكوبان جل Micoban oral gel، مونديزال جيل Mundisal gel، واخرهم والأخطر بينهم وهو: دينتينوكس جل".





وأوضح الدكتور الشربيني محمد أن منظمة الغذاء والدواء، نصحت بإعطاء الطفل عضاضة لينة بعد تبريدها في الثلاجة، أو أن تقوم الأم بتدليك اللثة المتورمة بأصبعها برفق والامتناع التام عن أي مخدر جل للفم.





كما نصحت المنظمة مقدمو الخدمة الطبية بعدم وصف اي مستحضرات تحتوي علي ليدوكايين او بنزوكايين للاطفال، و الرضع وكذلك الصيادلة بوصفها أدوية OTC (مسموح بيعها بدون روشتة).





وتابع الدكتور الشربيني محمد في منشوره، انه اخطر نوع من أنواع جل التسنين، هو دينتينوكس جل بسبب أنه يكتب عليه بأنه مناسب للأطفال الرضع، إلا ان هذا الأمر تضليل كبير، وعند الإفراط في استخدامه ظنا من الآباء أنه آمن للطفل، يمكن ان يتعرض الأطفال لأحد الآثار السلبية المذكورة مسبقا.



