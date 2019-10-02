Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شهم ونبيل.. النادي الأهلي يشيد بموقف تركي آل شيخ من تجاوزات رئيس الزمالك.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:56 ص
محمود الخطيب و تركي
محمود الخطيب و تركي آل الشيخ
Advertisements
محمد رشاد
أشاد عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي، بتضامن تركى آل شيخ، مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، عقب تجاوزات رئيس الزمالك.

وكتب تركى آل شيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":

"الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لأسرته بما لا يليق، ادعمه وأسانده في تلك الحالة .. ونتفق أو نختلف حول الكرة ده شأن طبيعي لكن .. التعرض لأهله عيب وحرام".

وعلَّق القيعي عبر برنامج الماتش في قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت : "تركى آل الشيخ يُشكر على هذا الكلام ، هذا موقف شهم ونبيل".

وكان مجلس إدارة الأهلي قد خاطب بشكل رسمي 10 جهات مختلفة في الدولة اعتراضا على "تجاوزات رئيس الزمالك".

والجهات التي أرسل لها الأهلي مخاطباته هي "رئيس ديوان رئيس الجمهورية، المستشار النائب العام، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزير الداخلية، وزير الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية المصرية، الاتحاد المصري لكرة القدم، الهيئة الوطنية للإعلام، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي".
Advertisements

ترشيحاتنا

وقعت بدون مقابل.. نجم الأهلي السابق يكشف كواليس انتقاله إلى الزمالك

شاهد .. توكل كرمان لا تعرف إذا كان الرجل ذكر أم أنثى .. ومغردون: ‏‎‎تقصد زوجها

أحمد موسى يكشف عن هوية الإرهابي مؤسس جروب شباب مصر الواعي.. فيديو

محمد صلاح يرد على استبعاده من منتخب مصر بهذه الطريقة.. صور

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور

شاهد.. تركي آل شيخ يهين أمير قطر بهذه الطريقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقبرني الأزرق.. هيفاء وهبي بـ اطلالة عصرية

دومينيك حوراني تثير الجدل بفستان جريء.. والجمهور: صدمتينا

نحافة بعد الولادة.. حنان مطاوع في اطلالة محتشمة والجمهور: السلطانة