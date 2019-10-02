شهم ونبيل.. النادي الأهلي يشيد بموقف تركي آل شيخ من تجاوزات رئيس الزمالك.. فيديو

أشاد عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي، بتضامن تركى آل شيخ، مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، عقب تجاوزات رئيس الزمالك.





وكتب تركى آل شيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":





"الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لأسرته بما لا يليق، ادعمه وأسانده في تلك الحالة .. ونتفق أو نختلف حول الكرة ده شأن طبيعي لكن .. التعرض لأهله عيب وحرام".





وعلَّق القيعي عبر برنامج الماتش في قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت : "تركى آل الشيخ يُشكر على هذا الكلام ، هذا موقف شهم ونبيل".





وكان مجلس إدارة الأهلي قد خاطب بشكل رسمي 10 جهات مختلفة في الدولة اعتراضا على "تجاوزات رئيس الزمالك".



