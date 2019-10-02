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رياضة

دوري أبطال آسيا.. موعد مباراة ريد دياموندز وجوانجزو إيفرجراند

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:50 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
يشهد اليوم الموافق 2 من أكتوبر استكمال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ونستعرض لكم مواعيد مباراة اليوم:

موعد مباراة اوراوا ريد دياموندز و جوانجزو إيفرجراند

يستقبل اليوم نادي اوراوا ريد دياموندز الياباني، فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وستقام المباراة في تمام الساعة 12:30 ظهرا، علي استاد سايتاما 2002.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الأربعاء الموافق 23 من أكتوبر الجاري على استاد تيانهي.
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