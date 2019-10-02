دوري أبطال آسيا.. موعد مباراة ريد دياموندز وجوانجزو إيفرجراند

يشهد اليوم الموافق 2 من أكتوبر استكمال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ونستعرض لكم مواعيد مباراة اليوم:



موعد مباراة اوراوا ريد دياموندز و جوانجزو إيفرجراند



يستقبل اليوم نادي اوراوا ريد دياموندز الياباني، فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.



وستقام المباراة في تمام الساعة 12:30 ظهرا، علي استاد سايتاما 2002.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الأربعاء الموافق 23 من أكتوبر الجاري على استاد تيانهي.