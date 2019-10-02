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فن

من محمد رمضان لـ حلا شيحة.. رسائل غامضة من الفنانين على السوشيال ميديا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:30 م
محمد رمضان - حلا
محمد رمضان - حلا شيحة
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آيه عاطف
نشر عدد من الفنانين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرسائل الغامضة وغير المفهومة لمتابعيهم دون أن يوضح أي منهم مقصدها.

وكان من أبرز هؤلاء الفنانين:

نجلاء بدر
نشرت الفنانة نجلاء بدر عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت الفنانة نجلاء بدر في إطلالتها بفستان اسود، واعتمدت على الشعر المنسدل فوق كتفيها والمكياج الهادئ، وعلقت قائلة "هل يمكنك ان تتخيل العالم إذا رأيت فقط الروح وليس الجسد".

زينة
نشرت الفنانة زينة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت زينة فى الصور بإطلالة جريئة اثارت الجدل، حيث ارتدت فستانا احمر مكشوف من الامام، وشعرها المنسدل على الاكتاف.

وعلقت زينة على الصور قائلة: "لا تضيع وقتك في البحث عن رضا الآخرين، كن كما انت وليتقبلك من يتقبلك ❤️ ".

حلا شيحة
نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور الشهير انستجرام صورة جديدة لها على خاصية الاستوري، واكتفت بالتعليق عليها قائلة: "أنا سعيدة".

ولم توضح حلا شيحة مقصدها من التعليق أو تبرر سر سعادتها.

ويعد هذا التعليق هو الأول لـ حلا شيحة بعد شائعة زواجها من الفنان محمد رمضان الذي نفى الشائعة.

محمد رمضان
وجه الفنان محمد رمضان رسالة غامضة الى جمهوره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشر محمد رمضان صورة وعلق عليها قائلا: "ابتدي وأنت عارف إن الأرقام بتبدأ من الصفر إلى ما لا نهاية #لا_أرى_نهاية_لطموحي #ثقة_في_الله_نجاح #infinity".

هنا شيحة
نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة جديدة لها من احدث مشاركتها الدرامية بمسلسل "نصيبى و قسمتك3" حكاية "اتفضلوا فى الصالون".

وعلقت الفنانة هنا شيحة على الصورة، قائلة : الحب بالنسبالى هو الحياة .. بس مش بعرف اتنازل ".

وانهالت التعليقات من جانب متابعيها، وعلق بعضهم قائلا: "عشان الحب يكمل لازم تننازلى, اتنازلى وقت اللزوم , واضح انك دلوعة ".
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