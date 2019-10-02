Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لمدة ساعة بالاقتراع السري المباشر.. رئيس النواب يعلن قواعد انتخابات اللجان النوعية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، القواعد المنظمة لعملية انتخابات اللجان النوعية، التى تجرى المنافسة فيها بين النواب للفوز برئاسة 25 لجنة نوعية إلى جانب انتخاب وكيلين وأمين سر لكل لجنة.

وأكد علي عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الانتخابات تجرى بنظام الاقتراع السرى المباشر، لمدة ساعة، على أن يترأس العملية الانتخابية داخل كل لجنة أكبر الأعضاء سنا.

وقال علي عبد العال، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت نظام الانتخابات، فى المواد 42 و92 و93، حيث نصت المادة "42" على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

وأكد رئيس المجلس أن المادة 91 نصت على أن تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية، ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه، ويعتبر صوت العضو باطلًا إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.

كما نصت المادة 92 على اختيار المجلس، بناء على ترشيح رئيسه، لجنةً خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزهـا، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

وأشارت المادة 93 إلى مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التى يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية فى الأحوال الأخرى.

وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخابُ بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحدٌ أو أكثر من الأعضاء الآخرين أُشرِكوا معهما فى المرة الثانية، ويُكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة، وإذا كان المطلوب انتخابُه اثنان من الأعضاء، ولم يُحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة، أُعيد الانتخابُ بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه.

يذكر أن رئيس المجلس رفع أعمال الجلسة الثانية، بعد انتهاء النواب من تعديل رغباتهم فى الانضمام للجان النوعية، داعيا النواب لبدء أعمال التصويت فى انتخابات اللجان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثلاثاء.. انطلاق دور الانعقاد الخامس للنواب بحسم تشكيل اللجان والأمين العام

قطار البرلمان ينطلق من جديد.. ننشر أجندة أول جلسة بدور الانعقاد الخامس اليوم

رئيس النواب يدعو أعضاء البرلمان لانتخابات اللجان النوعية

ترشيحاتنا

إيمي طلعت زكريا بـ مكياج أحمر.. والجمهور: قمر منور بالليل والنهار

أول قرار من فايلر بعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

مهر الزوجة .. علي جمعة يكشف عن خطأ شائع يقع فيه الآباء

الحصول على تأشيرة السفر للسعودية فى 9 خطوات

حالة ذعر.. لو ضربت ابنك هتظهر عليه هذه الأعراض .. فيديو

Advertisements

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

اخبار الرياضة.. رد ناري من مرتضى منصور على شكاوى الأهلي.. مفاجأة في مساندة تركي آل شيخ لـ الخطيب.. وهجوم أبيض على الكاف

بعد آخر تخفيض.. أرخص سيارة في مصر موديل 2020.. تفاصيل ومواصفات

منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

أجمل عذراء في مصر.. لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي وما قصتها مع الـ حاج متولي

ثورة النواب لن تهدأ .. البرلمان يستدعي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لمحاسبتهم.. تفاصيل

بشرى سارة.. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. وعقوبة على نفاد البنزين في قانون المرور الجديد

تعليق صادم من أحمد حسن على تجاوزات مرتضى منصور ضد الخطيب

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

هزت عرش الزمالك .. 17 معلومة عن المرأة الحديدية في الكاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للإعاقة: رؤية مصر للتنمية المستدامة تظهر في الاهتمام بالتعليم.. صور

معرض الآثار الغارقة يصل الى ولاية كاليفورنيا الأمريكية..صور

مجهولون يشوهون السور التاريخي لكورنيش الإسكندرية والحي يبدأ تنظيفه.. صور