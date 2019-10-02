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مرأة

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:13 م
هاري و ميجان يلتقيان
هاري و ميجان يلتقيان أرملة نيلسون مانديلا
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رشا عوني
التقى اليوم الأمير هاري دوق ساسكس و زوجته ميجان ميركل دوقة ساسكس اليوم غراسا ماشيل أرملة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا في اليوم الأخير من جولتهما في جنوب إفريقيا.


وبحسب موقع صحيفة Daily mail البريطانية، قالت أرملة نيلسون مانديلا غراسا ماشيل اليوم إنها سعيدة بعد لقائها دوق ودوقة ساسكس في جنوب إفريقيا، وأنها تأمل أن تعمل مع دوقة ساسكس في عمل مشترك قريبًا.

وقد التقى الأمير هاري أرملة نيسلون مانديلا آخر مرة منذ 4 سنوات عام 2015 في لندن، ثم عاود لقائها اليوم خلال زيارته مع زوجته لجنوب أفريقيا.

ومن خلال الصور التي نشرها موقع صحيفة ديلي ميل ، ظهرت على ميجان ميركل ملامح الفرح والود خلال حديثها مع أرملة نيلسون مانديلاـ، كما التقط المصورين لقطات مبهجة للامير هاري وهو يقبل السيدة غراسا على خدها، وهي أيضًا تمسك بيديه في لحظة ود و استقبال رحب بالأمير و زوجته .


الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور
الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور
الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور
الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور
الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور
الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور
الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور
الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور
الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور
الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور
الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور
الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور
الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور
الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور
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