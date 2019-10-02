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محافظات

بتكلفة 220 مليون جنيه..إنشاء كوبري قلما العلوي في قليوب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:00 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم المرحلة الأولى من تنفيذ كوبري قلما العلوي والذي يبلغ طوله 600 متر وتكلفة المشروع بالكامل تصل إلى 220 مليون جنيه .

ويقوم على تنفيذه شركة النيل العامة للطرق والكباري وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع وتسليمه في المواعيد المقررة .

والتقى محافظ القليوبية بمهندس الموقع واطمأن على سير جدول الأعمال حيث تم الانتهاء من 70 % من المرحلة الأولى، وتم الانتهاء من صب الأعمدة وجاري رفع الكمر يليه أعمال الرصف والتمهيد والإنارة .

يذكر أن أهالي قرية قلما كانوا يعانون من كثرة حوادث السيارات بهذه المنطقة التي تشكل خطرا أثناء عبور الطريق حيث يقسم طريق مصر - الإسكندرية الزراعي القرية إلى جزئين وبعد الانتهاء من الكوبري سيقضي تماما علي التكدسات المرورية حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.
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