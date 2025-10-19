قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حازم إمام يعلن استقالته من الجهاز الفني للزمالك عبر “إنستجرام”
الرئيس السيسي: نطلع لاستضافة مؤتمر إعمار غزة.. والنرويج تؤكد تقديم الدعم
حزب مصر المستقبل: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تُجسد الصدق والشفافية والواقعية
طرح تذاكر مباريات السوبر المصري في الإمارات ..تفاصيل
لامَسَ جسد فتاة في التجمع.. أمن القاهرة يتحفظ على كوافير حريمي شهير
الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يبحثان إعمار غزة وحل الدولتين وتكثيف التعاون الثنائي
إسرائيل تقرر غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
وزير إسرائيلي يطالب باستئناف الحرب على غزة في أسرع وقت.. تفاصيل
فريق زد يهزم بتروجيت بهدفين في الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف نظيف في الشوط الأول
ستر حقيقي للفتاة.. أمين الإفتاء يوضح مواصفات الحجاب الشرعي الصحيح
وزير الخارجية يشارك في جلسة رفيعة حول البحر الأحمر بمنتدى أسوان للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال مستشفى الحميات.. وقافلة مجانية بمركز شباب الحبيل غدا

وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال مستشفى الحميات و غدا انطلاق القافلة الطبية المجانية بمركز شباب الحبيل
وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال مستشفى الحميات و غدا انطلاق القافلة الطبية المجانية بمركز شباب الحبيل
شمس يونس

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية غدا الإثنين، في مركز شباب الحبيل، إدارة البياضية.

وأوضح أن أعمال القافلة تستمر على مدار يومين للكشف وصرف العلاج مجانًا في التخصصات الطبية الآتية: نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة، العظام، خدمات الأشعة، التحاليل، والكشف العشوائي (سكر وضغط).

ومن جهته، أجرى وكيل وزارة الصحة بالأقصر جولة ميدانية داخل مستشفى الحميات بالأقصر لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى، في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية.

وتفقّد أبو العطا وحدة «التلي ميديسن» (Tele Medicine) الجديدة، والتي تُعد نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، حيث تم تنفيذ أول حالة «استشارة طبية عن بُعد» بين مستشفى الحميات والأطباء الاستشاريين في المستشفيات المرجعية الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية وزارة الصحة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وربط المستشفيات ببعضها عبر التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في التشخيص السريع والدقيق للحالات الحرجة دون الحاجة إلى نقل المرضى.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم المناظير الذي شهد خلال الفترة الأخيرة تطويرًا كبيرًا في الأجهزة والبنية التحتية، ثم توجه إلى قسم العناية المركزة والأقسام الداخلية، حيث أثنى على مستوى الانضباط ونظافة الأقسام وحسن التعامل مع المرضى.

الاقصر اخبار الاقصر صحة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ترشيحاتنا

الخارجية السلوفينية: ندعم وقف إطلاق النار بغزة وإحلال سلام عادل ودائم وفق حل الدولتين

الخارجية السلوفينية: ندعم وقف إطلاق النار بغزة وإحلال سلام عادل ودائم وفق حل الدولتين

إيتمار بن غفير

إسرائيل ستعلق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.. و بن غفير: نعم للحرب

بنيامين نتنياهو

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: نتنياهو يسعى لتفجير اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

بالصور

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

المزيد