إصابة نجم سالزبورج قبل لقاء ليفربول فى دوري أبطال أوروبا..تفاصيل

تلقى نادي سالزبورج النمساوي صدمة قوية ، بإصابة نجمه الشاب ، النرويجي ايرلينج هالاند ، وغيابه عن مواجهة فريق ليفربول ، في المباراة التي ستقام بعد ساعة من الآن ، بدوري أبطال أوروبا.



ويلاقي ليفربول ضيفه نادي سالزبورج النمساوي على ملعب أنفيلد رود ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



ولم يدخل هالاند في التشكيل الأساسي ، وذلك بسبب تعرضه للإصابة ، في صدمة قوية للفريق النمساوي.



يذكر أن هالاند قد سجل 3 أهداف دفعة واحدة في مباراة فريقه الماضية أمام جينك البلجيكي في الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا.