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رياضة

إصابة نجم سالزبورج قبل لقاء ليفربول فى دوري أبطال أوروبا..تفاصيل

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:05 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
تلقى نادي سالزبورج النمساوي صدمة قوية ، بإصابة نجمه الشاب ، النرويجي ايرلينج هالاند ، وغيابه عن مواجهة فريق ليفربول ، في المباراة التي ستقام بعد ساعة من الآن ، بدوري أبطال أوروبا.

ويلاقي ليفربول ضيفه نادي سالزبورج النمساوي على ملعب أنفيلد رود ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ولم يدخل هالاند في التشكيل الأساسي ، وذلك بسبب تعرضه للإصابة ، في صدمة قوية للفريق النمساوي.

يذكر أن هالاند قد سجل 3 أهداف دفعة واحدة في مباراة فريقه الماضية أمام جينك البلجيكي في الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا.
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